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▲邱姓女子赴醫美診所竟發生麻醉死亡事件，風波延燒兩天後，當事診所發出聲明，深感哀悼與不捨外，也將全力配合司法機關調查。（圖／翻攝畫面）

桃園一名49歲邱姓女子，到台北市一間醫美診做電波拉皮療程，卻在麻醉後血氧不穩，送醫後不治。對此，檢警和衛福部將追查釐清，而該診所也在今（9日）首度發聲明文，再度向家屬致上最悲慟的哀悼，並承諾會將全力配合司法機關的調查。整起事件發生於本月7日，下午2時許，邱姓女子至台北市中山區南京東路一家連鎖醫美診所，進行肉毒、音波拉皮、電波拉皮等醫美療程，期間使用牛奶針並進行靜脈麻醉時，邱女突然出現血氧濃度過低，導致呼吸困難，院方立即暫停麻醉、停止手術，並將邱女送醫，最終仍宣告不治。風波延燒兩天後，該診所今（9）日發聲明表示：「有關近期發生的這起遺憾事件，本診所深感哀悼與不捨。逝者的離世令家屬悲痛，我們亦深受震撼與痛惜，特此致以最沉痛的哀思。 本診所一向秉持醫療專業，嚴格遵守相關法律規範及醫療常規操作，然醫療過程中，仍發生了不可預期的風險。事件發生後，本診所立即啟動緊急應變機制，隨即通知 119 並將患者送往醫院搶救。針對本次事件，本診所將全力配合司法機關的調查，並提供相關必要資料，願以最大誠意協助家屬。本診所再次向家屬致上最悲慟的哀悼，並承諾會陪伴家屬處理後續相關事宜。 同時也懇請社會大眾與媒體朋友，應尊重個人隱私，避免臆測或不實報導，以免對當事人及其家屬造成進一步傷害。」據悉，當時手術室裡除了主刀的吳姓女醫師外，還有一位護理師。而主刀的吳姓女醫師，經歷相當亮眼，曾在台北市多家醫院任職，是皮膚科專科醫師，她聲稱替邱女施打的劑量符合標準，就療程而言，並不需要麻醉師到場。不過目前檢警以及衛福部都將介入調查，女醫師身兼麻醉師，是否有違法疑慮。