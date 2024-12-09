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台北市中山區某醫美診所7日爆出意外，一名50歲婦人7日在診所內進行電波拉皮療程，手術期間透過俗稱牛奶針進行舒眠麻醉，卻突然昏迷，院方立即把婦人送往馬偕醫院搶救，最終仍宣告不治。胸腔內科醫師蘇一峰表示，電波拉皮使用牛奶針可能是致死的主要原因。7日50歲邱姓婦人到台北市中山區某醫美診所進行電波拉皮療程，透過俗稱牛奶針進行舒眠麻醉，期間忽然意識不清昏迷，院方立即把人送往馬偕紀念醫院搶救，但經搶救仍被宣告不治。警方表示，經初步調查，婦人在手術中進行麻醉期間，診所醫生發現婦人血氧濃度不穩且昏迷，當下立即停止麻醉，並把邱女送往馬偕醫院搶救，院方搶救至晚上7時許宣告不治。警方目前已報請檢察官指揮偵辦，將製作相關人士筆錄及調閱病歷等釐清婦人死亡原因。對此，蘇一峰表示，牛奶針是很好的藥品，打下去幾秒到分鐘就能進入麻醉，但是本身有心肺抑制作用，會心跳血壓降低會呼吸抑制，注射的過程使用生命徵象監測器，才能早點發現生命徵象血壓血氧不穩，「之前沒事不代表都沒事」。