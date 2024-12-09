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國民黨前高雄市議員陳粹鑾，於2010年12月25日起至2018年7月26日，因涉貪污被判刑3年8月，而她再被檢方查出，在坐牢期間，另指揮兒子鄭嘉宏利用不知情的女兒鄭安秝繼續詐領助理費，前後得手449萬1526元。一、二審皆將陳女判刑10年5月，最高法院今（9）日維持判決，全案定讞。判決指出，曾任兩屆議員的國民黨籍陳粹鑾，因被查出詐取議會「國內經建考察經費」3萬元，被判3年8月入獄，褫奪公權3年，2018年8月初入獄。2018年，陳女的女兒鄭安秝代母競選巿議員，脫穎而出，成為國民黨史上最年輕的高雄市議員。未料，檢調發現陳粹鑾竟在服刑期間，仍與兒子鄭嘉宏、以及服務處主任王美珠共謀，在獄中直接遙控不知情的女兒，製作不實助理名冊，向議會申報助理費中飽私囊，自2010年起8年內，共貪污詐領449萬餘元。高雄地方法院一審判處陳粹鑾，應執行有期徒刑10年5月、鄭嘉宏1年4月徒刑、王姓服務處主任2年6月徒刑。王女撤回上訴而確定，陳、鄭提起上訴，高雄高分院二審，仍判陳粹鑾10年5月徒刑，改判鄭嘉宏1年4月徒刑，緩刑4年。最高法院今日駁回上訴定讞，並通知檢方啟動防逃機制。