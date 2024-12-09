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民眾黨004號創黨元老朱蕙蓉近日頻繁上政論節目公開黨內八卦，並曝光她被檢方約談內容，遭黨內人士撻伐。朱蕙蓉今（9）日透露，北檢找她並非正式約談，但有錄音。過程中真正令她從堅信柯文哲轉變態度的原因，是她看到一份跟民眾黨創黨相關的企劃書，上頭出現自己的名字，但她卻毫無所悉，有被「當成人頭」的感覺。民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉近日頻上政論節目，除了評論柯文哲相關案件及黨內八卦，並直指柯文哲有做錯的事情，引發民眾黨人高度不滿。她今午上震傳媒《新聞！給問嗎？》節目接受代班主持人「小牛」柯昱安專訪時，被問到到北檢時到底是看到什麼東西，才會對黨的信任一夕丕變？朱蕙蓉則透露，她最震驚的是看到一份「企劃書」，內容跟民眾黨創黨有關，而且自己的名字竟然出現在裡面，但她卻毫無所悉。柯昱安則問：「可以類比成被當成人頭嗎？」朱蕙蓉則表示，可以這麼說。她並重申自己對政治獻金亂帳門不能接受，問題真的很多。面對小草出征，朱蕙蓉則表示，可以理解他們想要找情緒發洩的地方，但不要說她靈魂出賣給惡魔或是要蹭民進黨，沒有意義。她並表示，之後不會再上政論節目。朱蕙蓉說，她對民眾黨還是很不捨，除非黨中央要開除她，她跟丈夫才會先自行退黨。