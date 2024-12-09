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▲以「漫步米香 香氛療癒」路線為例，搭乘勝利號火車，穿越急水溪橋，沿途欣賞城市到鄉村的田野風光，感受臺糖昔日製糖產業的深刻記憶。（圖／南市府提供）

▲步穀農創館前身是臺灣省糧食局的穀倉，陳列許多米製特色產品。（圖／南市府提供）

▲因俗女養成記一炮而紅的金德興藥鋪，建築本身被鑑定至少有250年，屬市定古蹟。（圖／南市府提供）

臺南市目前擁有22家觀光工廠，市府經發局結合臺南400與新興旅遊景點等，將原規劃之八大旅遊路線進行遊程更新與優化。全新旅遊路線不僅提供鄰近新興景點供參考，還加入大眾交通等資訊，提升民眾旅遊便利性。市長黃偉哲表示，臺南市觀光工廠全新八大旅遊路線包括展現各家觀光工廠的特色，選擇觀光工廠作為臺南之旅，絕對是明智之選。臺南市觀光工廠全新八大旅遊路線包括：「暢遊鐵道 職人探索」、「漫步米香 香氛療癒」、「徜徉香氣 歷史尋蹤」、「穿梭時光 知識科普」、「甜蜜時尚 生活創藝」、「保健夯吉 生技足跡」、「私藏味蕾 美食樂章」和「魅力醫美 世界遨遊」，展現各家觀光工廠的特色，旅客不僅能近距離欣賞在地品牌製程，還可以透過手作DIY，體驗觀光工廠創意與文化的結合。經發局局長林榮川表示，以「漫步米香 香氛療癒」路線為例，從新營鐵道文化園區啟程，可以搭乘勝利號火車，穿越急水溪橋，沿途欣賞城市到鄉村的田野風光，感受臺糖昔日製糖產業的深刻記憶。經過風光秀麗的天鵝湖公園，抵達卡多良食故事館，在這裡除了參觀開放透明的生產製程外，還能參加創意十足的DIY課程，享受「動手做、用心吃」的樂趣。還可以到充滿人文魅力的後壁俗女村，透過導覽深入體驗，不僅能一覽電視劇拍攝場景，還可以實際體驗碾米，享受「自己的米自己輾」的成就感，有吃有玩又有得。最後可以造訪今年通過觀光工廠評鑑的雅聞湖濱療癒森林，在花季時節，超過上百種玫瑰競相綻放，撲鼻而來的花香令人心曠神怡，是放鬆身心的最佳選擇。除了「漫步米香 香氛療癒」路線，經發局還規劃多條精彩的觀光工廠路線，展現在地產業的多元魅力。歡迎大家前來探索臺南，發現觀光工廠的無限驚喜。