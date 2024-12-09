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「保時捷設計（Porsche Design）」公司宣佈將在泰國建造亞洲首座豪華公寓大廈，這座大樓將高達21層樓，並且將鎖定全球最有錢的人作為目標客群，預計於明年開始動工，並於2028年完工。綜合外國媒體報導，「保時捷設計」與泰國房地產開發商阿南達（Ananda Development）攜手在曼谷打造豪華公寓，將成為全球第三棟「保時捷設計」的奢華建築，前兩棟分別在美國佛羅里達州邁阿密和德國斯圖加特，這兩處都配備了與眾不同的車庫設施，以吸引豪車愛好者。根據《彭博社》報導，第三棟「保時捷設計」大樓將在泰國曼谷素坤逸路興建，預計將有22個房型，面積從5600平方公尺到1萬2200平方公尺不等，售價則在1500萬到4000萬美元（約新台幣4.8億元至12億元）之間。「保時捷設計」公司是一個獨立於保時捷汽車的奢侈品牌，成立於1972年，由費迪南德·保時捷的兒子費利·保時捷創立。這個品牌主要設計和銷售高端手錶、眼鏡、皮革製品、文具等產品，以卓越的品質和創新設計而聞名。保時捷設計的logo是一匹奔騰的馬，象徵品牌的運動精神。