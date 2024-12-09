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民眾黨立院黨團辦公室主任陳智菡昨控訴，004號黨員「大媽老司機」朱蕙蓉到處散播陳智菡的女兒透露媽媽說蔡壁如「很噁心」，且稱是當時公視節目主持人視網膜告訴她的。朱蕙蓉昨先發出聲明否認，今（9）日亦說明，自己只跟柯文哲、蔡壁如和張雅琴節目上講過此事，「一個大黨講這種三姑六婆的事情，我就不想再回應了」。朱蕙蓉今午上震傳媒《新聞！給問嗎？》節目接受代班主持人「小牛」柯昱安專訪，針對陳智菡指控朱蕙蓉跟她的朋友到處散播謠言，說陳智菡跟許甫的女兒曾透露「媽媽說蔡壁如超噁心」一事，朱蕙蓉強調，這次最後一次回應這件事，以後不會再回應。她指出，自己確確實實有把這件事告訴黨主席柯文哲跟前立委蔡壁如，以及上張雅琴節目時講到，沒有跟網紅「四叉貓」或其他人說過。柯昱安則問，也許陳智菡只是想保護小孩？朱蕙蓉強調，「每個父母親都應該保護他的小孩，所以有時候在孩子面前就不要亂說話。」她表示，這個事情就到今天這個節目為止不要再講了，「我不要再回應」。