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台灣即將進入「超高齡社會」，對許多高齡者而言，不動產是退休後最重要的資產，但因健康狀況、判斷力或法律知識不足，可能面臨到資產遭濫用、繼承糾紛或租賃困擾等問題。有鑑於此，第一金控旗下第一銀行今（9）日宣布，擴增高齡者不動產保全型信託資產活化功能，與國內知名物業管理業者「兆基管理顧問」合作，就受託不動產提供包租代管等多項服務，包括租金管理、日常修繕維護、糾紛協調處理等多項租賃服務，發展更多元的不動產管理服務。兆基管理顧問為台灣規模最大的物業管理公司，在台灣擁有20000件以上的受託管理物件，並在17個縣市設立37個服務據點以服務廣大客群；為解決以往房東管理房屋不易的問題，政府推出包租代管的租賃方式，鼓勵民眾釋出空屋，由專業物業管理公司代為管理，協助房東出租管理房屋，對於擁有多間不動產暨出租需求的民眾，可以將不動產信託給第一銀行，除解決不當挪用及遭詐騙之風險，再結合兆基的包租代管模式，提供不動產活化收益的一種選擇，增加退休後所得來源。此外，為因應現行社會小家庭型態，配合獨居、單身之高齡者，一銀創新推出「不動產保全雙倍信賴信託」，以不動產保全型信託及高齡者安養金錢信託結合延伸，由高齡者預先選定信賴的親友，擔任特殊事由發生如失智、失能時的代位管理者，搭配律師等專業人士擔任信託監察人。在委託人事先設定特定事由發生時，經信託監察人及代位管理者評估，委託人未來現金流（安養信託專戶餘額）可能將不堪負荷生活費或機構費用時，共同檢附證明文件，以書面指示受託人，協助委託人出售信託不動產，並把所得價金存入安養信託專戶，繼續支付委託人退休養護相關費用，達到雙倍信賴、雙倍保護的效果。根據統計，一銀自辦理高齡者不動產保全信託以來，截至2024年10月底，累積信託資產規模逾16億元。展望未來，第一銀行將持續透過異業結盟與其他專業機構合作，擴增服務範疇，將不動產保全型信託、高齡者安養信託及遺囑信託等適合高齡族群之信託服務，持續輔以以房養老及年金保險等其他金融商品，提供高齡者客製化且更為完善的信託金融服務。