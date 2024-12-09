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▲台中市議員劉士州指陸生言論事件中，吳思瑤和盧秀燕都說尊重陸委會，卻只有盧秀燕受到批評。（圖／記者顏幸如攝，2024.12.09）

台中市議會正進行總質詢，藍營市議員心疼市長盧秀燕不時被砲轟，不解「為什麼連中央的事都要來問你？」並指綠營對陸生言論風波、綠能爭議的態度是雙標黨，盧秀燕則說「可能民進黨對我寄予厚望，希望能夠取代中央的工作」。民進黨籍台中市議員陳俞融今（9）日質詢時，痛批市長盧秀燕日前參加歐洲商會活動，被歐洲風電廠商問到獎勵投資辦法答不出來，只會政治消費台中火力發電廠的空污。盧秀燕則反擊，表示廠商問到未來台灣風電發展比率，她不是經濟部長當然不清楚，並反問「難道議員清楚嗎？」陳俞融指盧秀燕反質詢，盧秀燕再回嗆，指大法官已經裁示，禁止官員反質詢是違憲。接著質詢的國民黨市議員劉士州認為「市長受委屈啦！」並指市民看在眼裡，大家都很了解。接著他舉陳俞融剛剛質詢的綠能、上星期陸生在台中的發言爭議為例，批評民進黨對盧秀燕的態度雙標。盧秀燕則趁機暗損，「照理說綠電要達成全國能源的兩成，現在只有9趴多。所以在這種情況之下，中央的議題我們怎麼回答呢？我不是中央官員，沒辦法回答未來能源政策，這樣子也不行，也要把我臭罵一頓。」盧秀燕說「可能民進黨的議員對我有寄望，譬如說中央的綠電、風電要提升到多少要問我、陸委會的團言行是否適宜，我說尊重陸委會，這樣子也不行、也要我做決定，但是他們黨團的負責人（立委吳思瑤），也講一樣的啊！我不曉得為什麼中央的事物，大家都要在這邊問我。」接著她說，這些事和台中市政沒有關係，而且也不是市長職權，自己只能開玩笑的解釋說，「可能民進黨對我寄予厚望、希望能夠取代中央的工作」，否則為什麼她講了就有事，民進黨自己人講就沒事，「那就雙標嘛！為反對而反對、為飆罵而飆罵，對民眾是不好的示範」。