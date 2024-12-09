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泰國芭達雅5日發生一起嚴重車禍，一名中國籍男子疑似一邊開豪車一邊玩手機而釀禍，連撞12輛轎車與摩托車，造成1人死亡和4人受傷。警方接獲報案後趕往現場，對肇事駕駛進行酒測和藥檢，目前仍在調查案發經過。綜合外國媒體報導，5日當晚9點左右，這名39歲男子駕駛一輛豪華休旅車，高速行駛在芭達雅提芭西路上，迎面撞上兩輛停在加油站前的皮卡車。加油站附近的目擊者透露，肇事者和皮卡車相撞後試圖逃跑，隨後繼續失控連撞約200公尺路程內的車輛，直到衝上分流堤防道並越過對面車道才停下。由於其中一輛被撞的黑色轎車翻車，導致車上的30歲泰國司機當場死亡，一名25歲騎士的摩托車也在事故中受損。警方扣留了這名肇事司機，對他進行酒測和藥檢，但酒測值並未超標，藥檢結果尚未出爐。警方表示，這起事故涉及五輛汽車、兩輛皮卡車和五輛摩托車，造成1人死亡、4名傷患則被緊急送往附近的醫院。調查人員指出，男子在事故當下疑似邊滑手機邊開車而釀成悲劇，警方正在調查具體肇事原因。