我是廣告 請繼續往下閱讀

反共網紅「八炯」日前上傳「中國統戰紀錄片」，透過中國統戰樣板網紅陳柏源臥底，與黨媒《海峽導報》社長對話過程中，對方竟脫口稱聯絡網紅鍾明軒，讓統戰議題再次炎上，也證實中共不僅花錢要宣揚中國好，還要網紅製造輿論攻擊民進黨爛，影響台灣政治環境。有人冒著生命危險跳反，揭露統戰手段，大家應是拍手叫好、團結一致，卻有人急著跳出來扯民進黨打手，甚至有藍委稱「台灣也有收買大陸網紅」，邏輯令人匪夷所思，台灣民主能包容不同聲音，但面對中共併吞的態度，只有唯一正解。八炯所上傳的「中國統戰紀錄片」短短2天時間衝破200萬點閱，其中透過網紅「閩南狼」陳柏源第一人稱訴說自己在中國的經歷，靠著《中國老總》、《福建艦》在爆紅賺得盆滿缽滿，創立公司卻被中國人合夥人掏空，報案最終無下文，因而覺醒跳反，並揭露中國統戰網紅的手段。陳柏源將中國統戰手段搬上檯面，並提到幾項重點，包括特別愛找從未去過中國的台灣人，也會提供素材給網紅來製造輿論攻擊民進黨，影響台灣政治環境。八炯也證實，下集預計在本月底上架，將會提及台灣宮廟、在台接頭人等內容，讓台灣在地協力合作者開始躁動。中國對台統戰從未停歇，台灣藝人被逼表態時有所聞，今年10月1日中共歡慶建國75年，讓眾多藝人紛紛現形轉發祝賀，看到在台發跡的兒時偶像跪舔中共，想必是憤怒難耐，如今有台灣人跳反，冒著生命危險也要揭露中共統戰手段，大家應是拍手叫好，團結一致抵禦外來勢力侵台，但似乎並非如此。在影片發布後，有國民黨議員詹江村批評陳柏源在中國混不下去，才回台大賺「反中財」，更批評民進黨為了蹭聲量，幫「8+9」被起書來；另有國民黨立委則稱批政府「台灣也有收買大陸網紅做辛酸的？」邏輯令人匪夷所思。該紀錄片下集還未上架，在台海兩岸掀起軒然大波，對岸小粉紅們也開始懷疑部分親中台灣網紅，而藉此台灣過去被指涉收錢的網紅們，也紛紛跳出來澄清，風波越演越烈，而台灣應該藉由這次機會深度剖析統戰習性與模式，而非在網路上獵巫、潑髒水。台灣自由民主之所以難能可貴，在於能夠包容不同的聲音，可以支持不同政黨，表達不同意見，可以痛恨民進黨，批評執政黨，但對於從未放棄武統併吞台灣的中共，面對主權議題，在台灣同一塊土地上的人，答案應無需思索，至於膝反射抹綠甚至護航中共，是在著急什麼？