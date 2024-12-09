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台北市內湖區發生母女輕生命案，根據警方初步調查了解，開設早餐店的甯女和擔任會計師的曾女，因辛苦工作的千萬財產被詐團騙光，連房子都被拿去二胎貸款，導致兩人萌生輕生念頭，讓家屬不滿的是，兩人輕生前曾赴內湖警分局港墘派出所報案，但因製作筆錄的員警太過熱心，仍不斷宣導認識詐騙，還對被害人說，「這個新聞報那麼久了，你們還會被騙喔？」被害母女自覺遭到警方冷嘲熱諷，因此於8日輕生，並把在警局的過程寫在遺書上，今（9）日內湖分局表示，員警電話通知被害人製作筆錄過程，言詞不當 記一大過嚴懲並調地處分。據內湖分局新聞稿指出，劉姓員警於113年12月4日受理民眾報案遭詐欺案件，於完成受理第1次筆錄後，因尚有部分案情須請報案人協助補充說明釐清，於12月6日上午致電通知報案人，約定時間製作第2次筆錄時，通話過程言詞不當缺乏同理心，經該分局召開考績會決議，核予劉員記一大過懲處並調整至警備隊，港墘派出所所長監督不周記過一次，分局長自請處分；至於劉員言詞是否涉及刑事責任部分，將主動函請臺灣士林地方檢察署續處。內湖分局表示，員警處理民眾報案過程，言行失當，秉持不庇縱、不掩飾態度面對，並將以此個案深切檢討，教育所屬同理民眾被害心情，嚴謹每一個處理細節；另內湖分局亦將深化識詐宣導及詐騙案件偵查，盡全力守護民眾財產。另目前本案已經調獲10月份面交黃姓車手身分，將深入溯源偵辦，務期週延。