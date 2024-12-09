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反共網紅「八炯」日前上傳「中國統戰紀錄片」，透過中國統戰樣板網紅陳柏源臥底，與黨媒《海峽導報》社長對話過程中，對方竟脫口稱聯絡網紅鍾明軒，鍾明軒反駁稱影片為自費拍攝，從未收到任何單位邀請函。對此知名團購網紅「486」陳延昶說，雖然自己沒有證據，但看他聲明更深信就是有拿共產黨的錢，更稱其聲明絕對作賊心虛，「是把大家都當成白癡嗎？」486表示，雖然沒有證據，但是看到鍾明軒的聲明，更加相信這個人就是拿共產黨的錢說共產黨的好，而且不止這樣，很壞的還說台灣的壞話，自己看到聲明就笑了，認為鍾明軒絕對作賊心虛，「是把大家都當成白癡嗎？」486表示，若共產黨付錢給他，要他說共產黨的好，會發正式的公文從中國寄到台灣嗎？為了避免被追蹤，共產黨甚至可以用LINE的電話或其他網路的電話來聯繫，怎麼可能會發公文？按照邏輯來說，鍾明軒寫這樣，絕對就是做賊心虛，所以故意寫這些來掩蓋事實，而現在稍微有一點智慧的人都能夠了解事情的真相，「這個人在台灣就跟柯文哲一樣已經臭了」。486說，如果鍾明軒還有一點聰明，就應該公開所有共產黨收買他的過程跟細節，同時誠摯的跟所有國人道歉，如此一來大家也會原諒他，尤其是他可以接發出共產黨收買我國網紅的手法，讓國人更加警惕的話，也算是將功贖罪。最後也喊話鍾明軒，千萬不要聰明反被聰明誤，今天是該做出一個決斷的時刻，另呼籲國安單位要對鍾明軒進行約談以及金流各方面的調查，若還死不認錯就應處以叛國罪。