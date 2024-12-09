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▲金州勇士當家前鋒Draymond Green，是五小陣容中的關鍵人物。（圖／美聯社／達志影像）

▲Steve Kerr在2015年NBA總冠軍賽系列賽G4被迫變陣，就此引領死亡五小風潮。（圖／美聯社／達志影像）

兩天前勇士主場90：107被灰狼修理，當時灰狼後衛Anthony Edwards贏球大嗆勇士後衛Stephen Curry「閉嘴，滾回家吧！」兩天後勇士主場再戰灰狼，這一次Stephen Curry帶領球隊要回面子，114：106力克灰狼，報了一箭之仇。Stephen Curry砍30分8助攻，Anthony Edwards表現不俗，27分6助攻，三分球9投5中，但下半場被勇士逆轉。Stephen Curry沒有嗆回去，他用招牌式「晚安」動作為主場勝利作為註腳。勇士近況並不好，贏灰狼前1勝6敗，其中包括一波5連敗。這一勝勇士有很多值得討論和透視的細節。這場球最大關鍵和焦點在勇士重新調整陣容，前鋒Andrew Wiggins腳踝扭傷停賽，勇士教練Steve Kerr決定以小搏大，撤下中鋒，換上「五小」陣容，有驚無險在下半場逆轉戰局。勇士先發是201公分前鋒Jonathan Kuminga、198公分前鋒Draymond Green、193公分射手Buddy Hield、187公分後衛Stephen Curry、187公分後衛GaryPayton二世。勇士五小陣容在防守對位和全面換防中經常面臨「錯位」，被對手抓到以大打小或輾壓禁區機會，上半場灰狼就是展現驚人三分火力和錯位不斷教訓勇士，最多取得12分領先。第三節是戰局決勝關鍵，上半場命中率奇差Jonathan Kuminga終於醒了，隊友兩次傳球為他造出手空間一路打出氣勢，勇士掌控籃球+快速反擊，單節44：32反撲逆轉局勢，五小創造出來的空間和速度、反擊節奏，有效限制灰狼偏重防守+半場攻防慢節奏。儘管擺上五小先發和大多數時間，但勇士下半場創造更多空間和反擊，禁區得分48：30領先，籃板球45：39領先，即使灰狼三分球42投19中，三分命中率4成52，還是拿勇士五小沒轍。勇士「五小」布陣並非常態，但總能在關鍵戰局和時間點創造形勢，扭轉乾坤，改變比賽，打得對手措手不及。勇士五小布陣最著名戰役就是2015年總冠軍系列賽對騎士，當時勇士實在拿騎士「老詹」LeBron James+Kyrie Irvng雙巨頭沒轍，老詹一路輾壓勇士所有對位，Kyrie Irving單打、一對一、突破傳切無人能擋，勇士教練Steve Kerr在系列賽G4被迫變陣。前鋒Andre Iguodala先發，七呎中鋒Andrew Bogut拉下替補，勇士先發五小陣容是Stephen Curry、Klay Thompson、Andre Iguodala、Harrison Barnes、Draymond Green，Iguodala主要負責緊釘老詹，限制老詹的發揮和帶動節奏，幫助勇士完成逆襲+奪冠。系列賽限制老詹有功Andre Igoudala意外摘下FMVP，讓全世界都很錯愕，因為表現更好、數據更有說服力，同時也是勇士戰術核心老大Stephen Curry竟然落選總冠軍賽MVP。全世界開始瘋迷「五小」陣容，勇士接下來八年六進總冠軍賽奪四冠創造「勇士世代」，就是勇士五小帶來的成功逆襲。接下來勇士例行賽還會更多打五小布陣，其中小前鋒Jonathan Kuminga的成長與穩定進攻會是勇士能不能成為更好爭冠球隊最主要焦點。