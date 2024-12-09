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網紅「八炯」日前於YouTube上傳「中國統戰紀錄片」，而在與中共黨媒《海峽導報》社長對話過程中，對方脫口要聯絡網紅鍾明軒，引發熱議，鍾明軒是否有被收買，成為「統戰網紅」也遭外界熱議；對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽痛批，「我可以容忍他對統戰的無知，但是難以忍受他從骨子裡散發出的刻薄。」沈榮欽8日在臉書發文表示，「鍾明軒真是一個既自私又自以為是的網紅」，別人對其多元性向的支持，無法換來他對其他人對等的寬容，將批評他的人稱為「低質感族群」，還高高在上地反覆強調「這世界上要是沒有低質感的人存在，高質感的人要怎麼知道他叫做高質感。」沈榮欽痛批，鍾明軒言語乏味也就罷了，刻薄至此真是令人難以忍受。「我可以容忍他對統戰的無知，但是難以忍受他從骨子裡散發出的刻薄。無怪乎我曾經在台北街頭，正要走進一家店時，因為店門口放著他碩大的照片而自然停步，約莫是我駑鈍，難以感受他的質感，只能捏著鼻子快步走過。」貼文一出，網友們紛紛在下方留言，「他強調質感的頻率跟柯文哲強調智商的頻率一樣」、「他不只刻薄，還是一個偽善的人」、「他確實刻薄，台灣對他的包容，換來他的貶低和出賣」、「事情曝光了，對老共來説這個人已沒利用價值了」、「網紅世代將成為人類文化史上的一段，可能會和中國搞出來的武漢肺炎一樣，留下許多臭名」、「教授難得這麼兇，講得好！」。