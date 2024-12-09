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立法院上周藍綠因《選罷法》爆發嚴重肢體衝突，造成多名立委受傷，對此民進黨立委林月琴在郭昱晴與張雅琳陪同下，今（9）日赴台北地檢署提告藍委陳玉珍傷害，稱當天被其多次暴力推擠、重摔甚至以腳踹人，導致手指、手腕、腿部以及後頸皆有受傷，強調自己30多年來幫助無數孩童走出暴力陰影，這次為自身遭遇挺身而出，「以告止暴，以正試聽」。林月琴說，上周五國民黨突襲式試圖變更議程，企圖偷渡修惡版本《選罷法》，閹割人民罷免權。民進黨立委為保護國人基本民主權利，而進行議事杯葛。林月琴說，過程中從媒體報導與社群媒體影片等，看見陳玉珍多次暴力推擠、重摔甚至以腳踹人方式攻擊她，導致自己手指、手腕、腿部以及後頸皆有受傷。林月琴表示，過去30年為兒少福利努力，其中最重要目標協助兒少遠離暴力。而在NGO服務期間時常告訴受害者勇於挺身而出，作為受害者的靠山，任何姑息只會助長暴力，絕不允許。林月琴指出，經過兩天思考，過去自己鼓勵並支持兒少勇敢面對暴力威脅，今天遭受暴力對待，將不退縮並正式提告，以遏止任何暴力在國會發生，並清楚告訴下一代，即使是國家的立法委員，都不被允許使用任何暴力攻擊行為。林月琴表示，相關陳玉珍暴力攻擊證據包含影片、驗傷單等將委託律師協助提告，強調絕不退縮，30年自己幫助無數孩童走出暴力陰影，這次也將為自身遭遇挺身而出，以告止暴，以正試聽。