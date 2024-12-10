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▲營養師高敏敏同樣推薦悅氏系列冷壓飲品。（圖／翻攝自營養師 高敏敏臉書）

▲網友表示悅氏冷壓茶系列的阿里山金萱風味完全不苦澀。（圖／翻攝自全聯消費經驗老實說臉書）

▲網友去全聯買悅氏冷壓果茶，發文大讚「有現泡手搖的等級」。（圖／翻攝自threads）

▲網友分享開箱文，直呼悅氏冷泡茶意外比手搖還好喝。（圖／翻攝自Dcard）

台灣是名副其實的「手搖飲王國」，一年喝掉10億杯飲料、營業額高達1200億元！不過，最近有一款非手搖飲的瓶裝飲料悄悄竄紅，成了網友熱議的焦點，它就是悅氏推出的「HPP冷高壓殺菌技術」系列冷壓飲品。從冷壓茶到果茶，這系列新品靠著新鮮天然的風味和創新的製程技術，讓網友大讚宛如「現泡手搖的等級」。悅氏這波新品的最大亮點，就是採用了全球領先的「HPP冷高壓殺菌技術」，這種技術通過在低溫環境下施加超高壓，能有效殺菌卻不破壞食材的營養與原始風味。不少網友表示，冷壓飲品的口感宛如現榨果汁般自然濃郁，打破了大家對瓶裝飲料「人工化」的印象。營養師高敏敏更是在社群平台上大力推薦這系列冷壓飲品。她特別提到柳橙檸檬綠茶和芭樂檸檬綠茶，強調這兩款飲品用的是整顆水果製作，完全沒有濃縮果汁或人工香料，「喝起來就是水果原汁原味的新鮮！」至於冷壓茶系列的阿里山金萱茶和大禹嶺烏龍茶，也讓她驚艷不已，「100%使用台灣嚴選茶葉 運用冷壓方式萃取，喝下去就像新鮮泡出來的自然茶香，萃取更多的天然兒茶素、茶多酚 幫助抗氧化和保護心血管」。Dcard、Threads和臉書等社群平台上也充滿了網友的試喝分享。一位愛茶人士留言：「阿里山金萱茶喝起來香氣優雅，淡淡的花香讓人回味無窮；而大禹嶺烏龍則帶著濃郁的茶香，像在喝茶館裡的現泡好茶。」至於果茶系列，芭樂檸檬綠茶則被大力稱讚為「自家果園的味道」，濃郁果香自然不甜膩，完全刷新了瓶裝果茶的標準。甚至有住得離手搖店較遠的網友說，悅氏冷壓果茶成了他們家冰箱的新寵，表示不僅水準直逼手搖飲，還隨時想喝就有，CP值超高！營養師張語希則從專業角度剖析了悅氏HPP冷壓技術的健康價值。她指出，這項技術能在低溫高壓環境下完成滅菌，避免高溫殺菌對食材營養和風味的破壞，像是來自阿里山金萱與大禹嶺高山烏龍茶，不僅保護茶葉中的兒茶素、茶多酚等營養成分，還保留了純粹的茶香，像現泡一樣自然回甘不苦澀，不論是喜愛無糖茶飲的人、在意食品安全的消費者，或是喜歡清爽解膩、天然茶香的民眾，都很適合嘗試HPP冷壓茶，「濃韻茶香，能品嘗到茶湯的甘甜與滑順口感，讓人齒頰留香」。