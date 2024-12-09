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立法院上周五（6日）因「選罷法」，朝野立委爆發激烈衝突，上演全武行大打出手。民進黨立委林月琴今（9）日到台北地檢署，指控國民黨立委陳玉珍，在立院多次暴力拉扯、還被抱起重摔地板，更以腳踹肚，導致林月琴的小指、手腕挫傷、腿部及後頸也都受傷，按鈴控告陳玉珍傷害罪。林月琴表示，今日來提告，身體仍然不適，禮拜三還要再去就醫，但她認為需要制止國會暴力，因此仍負傷來提告。她還原當時狀況，沒有做什麼動作，也沒有拉扯，卻被陳玉珍抱起來摔在地板上，她站起來詢問陳玉珍為何使用暴力，但陳玉珍仍然持續推拉，讓她差點又跌倒，她指控陳玉珍還當場用腳踢她肚子，就醫發現手指和手腕都有挫傷，這兩天都在養傷，整個身體狀況都不好。林玉琴也提到，因為過去兒少團體夥伴的鼓勵，她才決定勇敢站出來，要「以告制暴」，制止暴力，維護下一代成長環境的安全。林玉琴還說，看到自己被重摔、腳踢、狠踹的影片，心裡還是很難過，也感到膽戰心驚。她繼續說，到現在站著身體還會痛，因為她被陳玉珍踹的時候，頭撞到牆壁，還被其他國民黨女立委拉到脖子後仰，一度喘不過氣。林琴表示，「來國會不是要學打人的」，如果陳玉珍有改善能力，她也願意接受，如果陳玉珍不改，就是放任她繼續傷害別人。跟林月琴一起現身的民進黨立委張雅琳也補充說，有很多畫面顯示，林月琴什麼都沒做，就被陳玉珍抱起重摔不只一次，張雅琳指控陳玉珍不只場嗆林月琴，也嗆和其他同黨立委「沒本事就不要上來」，她想問陳玉珍「陳玉珍要的本事是什麼，陳玉珍有的是打人的本事」，更說陳玉珍就像是學校的惡霸，「難道國會是武打擂台嗎？」張繼續指控陳玉珍是「暴力慣犯」，上個會期已經毆打過吳思瑤、黃捷以及吳沛憶等人，現在如果不積極遏止陳玉珍，她擔心「下一個受害者會是誰。」郭昱晴也說，當時林玉琴被困在主席台後方，她和同黨立委想讓林月琴出來，國民黨立委卻說「她是人質，我們怎麼可能放」，她還再次譴責陳玉珍，「因為妳的體型，是無預警地把林月琴委員抱起來，往牆上重摔，還不只一次」，摔到第三次就直接踢林月琴的肚子，郭說在立院二樓的記者都有提供完整影片，相信影片會說話，說的都是事實，最後向陳玉珍喊話，「妳是加害者，不應該躲在背後，要不要先跟林玉琴委員道歉？除了言語霸凌威脅，對同事暴力相向，非常不滿」認為陳玉珍應該要好好反省。