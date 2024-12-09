鍾明軒「為匪宣傳」？粉專質疑八炯惡意剪輯　痛批：讓老共看笑話

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網紅「八炯」日前於YouTube上傳「中國統戰紀錄片」，而在與中共黨媒《海峽導報》社長對話過程中，對方脫口要聯絡網紅鍾明軒，引發熱議，鍾明軒是否有被收買，成為「統戰網紅」也遭外界熱議；「社長」林靖東出面澄清並沒有聯絡過鍾明軒，自己也只是海峽報導的決策委員，鍾明軒今（9）日凌晨發文，強勢否認傳聞；粉專《政客爽》質疑八炯惡意剪輯，呼籲他將完整的對話片段釋出，痛批，「用這種手法只是讓老共看笑話吧？」粉專《政客爽》今（9）日在臉書發文，針對事件整理了2個重點，第一點是「八炯影片關於鍾明軒一共只有開頭幾句話」，影片中在「反正你需要什麼資源我都幫你」這句話後，馬上跳到「薛洋是吧，那我找他去聯絡鍾明軒」，中間遭到剪輯，沒有播過程。《政客爽》指出，第二點是「海峽報社林靖東澄清」，八炯爆料影片中的另一位合作者閩南郎陳柏源說，自己恨透民進黨，想找鍾明軒合作爆料，林靖東回應道，「不認識鍾明軒」，閩南郎陳柏源又說海峽報社曾訪問過他，林靖東才說那他請人去聯絡，但經查證後，發現海峽報社從來沒訪過鍾明軒；《政客爽》表示，這段沒頭沒尾幾句話，就被說成是鍾明軒接受中共統戰，完全黑人問號。《政客爽》質疑，為什麼要剪輯呢？為什麼不放完整影片呢？如果海峽報社林靖東沒有說謊，他的講法成立的話，說報社曾採訪過鍾明軒的人是爆料的閩南郎陳柏源，結果刻意把這段刪除掉，變成海峽報社主動說要去連絡鍾明軒。《政客爽》表示，「其實很簡單阿，八炯直接把原來的完整影片公布不就好了？」結果八炯的回應，完全沒解釋為什麼要剪輯影片，只說下一集會前往海峽報社，「但你如果下一集內容只是踢爆他們怎麼透過『其他網紅』去統戰，而沒有回應到鍾明軒的部分，就是在逃避轉彎哦～」《政客爽》呼籲，八炯把海峽報社關於鍾明軒這段的對話內容完整公布，「作為自由民主國家的我們，用這種手法只是讓老共看笑話吧？」