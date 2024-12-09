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近日反共網紅八炯揭露中共收買台灣網紅套路，引起全民討論，不過，國民黨立委葉元之昨（8）日逆風踢爆，台灣也有「收買」對岸網紅行銷國旅，更批民進黨政府不解除禁團令，卻還在大陸宣傳觀光，慘遭綠委圍剿。對此，葉元之今（9）日認為，民進黨到處扣帽子，就是要他們閉嘴，感嘆民進黨已經「尹錫悅化」。葉元之昨天踢爆，觀光署透過「台灣海峽兩岸觀光旅遊協會」駐北京及上海辦事處，在大陸行銷台灣觀光，113年總推廣經費編列614萬元，114年則編列659萬，內容包括實體活動、多媒體行銷及和大陸網紅合作；其中和大陸網紅合作部分，113年編列74萬元、114年編列114萬元，明年還比今年成長54％。葉元之不解，民進黨政府不解除禁團令，卻還在大陸宣傳觀光，是要「讓大陸民眾看得到吃不到？還是錢太多在消耗預算？」慘遭民進黨立委沈伯洋批評，統戰跟宣傳不能相提並論，葉元之乾脆去中國人大當代表。葉元之今在政論節目《新聞大白話》提及此事，他說，沈伯洋叫自己滾回中國做民代，「我是選民選出來的，憑什麼要我回去做民代？你一個不分區憑什麼？」並強調他揪出陸客不能來，觀光署卻花百萬宣傳，是在監督民進黨亂花錢，卻遭民進黨批評在幫對岸洗白，讓他不禁直呼「要洗白什麼？」葉元之強調，大陸跟網紅有無合作？綠委就趕快去查，沒有就不要扣帽子，民進黨到處扣帽子，就是要他們閉嘴，只要監督就是讓家醜外揚、就是害台灣、就是中共同路人，「這就是民進黨邏輯」；他更痛批，民進黨已經「尹錫悅化」，為了掩蓋自己的無能跟貪腐，在台灣找敵人。