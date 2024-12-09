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民眾黨立委黃國昌在臉書發文指出，曾涉88會館負責人郭哲敏地下洗錢案的「百億賭王」林秉文，疑似落跑了，「大前天星期四下午「鱸鰻」林秉文和「小明」郭哲敏地下匯兌案開庭，在押的郭哲敏遭提審出庭，另一位被告林秉文則沒有到出庭。」黃國昌不滿表示，「面對關鍵被告未現身，法官僅詢問林秉文的律師林是否出境，律師回答據他所知沒有，然後，就沒有然後了。直至開庭結束，法官或檢察官都沒有再針對林秉文未出庭有所發言，亦未表示會採取任何強制處分或是依法通緝。如此嚴重的情事，為何院檢迄今還在裝沒事？法務部是還在睡覺嗎？」對此，新北地院今（9）日發新聞稿回應，林秉文所涉詐欺等案，於偵查中經檢察官認有羈押理由但無羈押必要，2022年11月2日裁定300萬元交保，且未諭知限制出境、出海，去年2月22日新北檢認定林秉文涉犯幫助詐欺、洗錢等罪起訴，因林男被控犯罪事實眾多，新北地院進行準備程序後，定被告去年6月20日、12月19日二次準備程序開庭時，林男均依法出庭。新北院再指出，合議庭再定今年10月3日、4日審理林秉文涉案部分，10月3日因颱風假取消，改定10月18日審理，10月4日庭期時，林的律師具狀以衝庭為由聲請改期，法官因此另定11月17日審理時，依同案杜姓、鄭姓被告聲請，以證人身分傳喚林男，但林男未到庭，律師又以林男身體因素無法出庭而代為請假。新北地院強調，合議庭再定本月5日審理時再傳林秉文，林男又未出庭，合議庭詢問律師後，律師回應林秉文出國未回國，庭後即依職權查詢林男入出境資料，查到林男已出境，合議庭評議後，再定本月26日下午開庭時拘提林男，並通知具保人與林男一起到庭，若林男無正當理由不到場，將依法後續處理，並無媒體報導法院未為處理情事。