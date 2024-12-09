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網紅「八炯」日前於YouTube上傳「中國統戰紀錄片」，而在與中共黨媒《海峽導報》「社長」對話過程中，對方脫口要聯絡網紅鍾明軒，鍾明軒是否有被收買，成為「統戰網紅」遭外界熱議；「社長」林靖東8日出面澄清並沒有聯絡過鍾明軒，自己也只是海峽報導的決策委員，今（9）日再發文痛批，「號稱民主自由的地方，沒有人教你什麼是善良，什麼是道義，什麼是同情，什麼是悲憫⋯⋯失望透了，最美的風景是人？嗤！」在八炯上傳的影片中，與八炯合作的另一位網紅陳柏源詢問黨媒《海峽導報》社長助理林靖東回中國後，能不能幫他安排採訪或報導，林靖東一口答應，接著說「啊，薛洋是吧。行，那我找他，我找他去聯絡鍾明軒」，讓鍾明軒被質疑和黨媒合作過。對此，林靖東8日在臉書發文表示，陳柏源曾到報社哭訴服兵役被欺負，想要合作曝光全過程，沒想到全程都在偷拍，陳柏源還說，自己開網紅公司被騙，網上被人抹黑是「台獨」，甚至稱要帶著家人過去，「一口一個姐姐，所以我選擇相信他」，沒想到陳柏源利用這一點釣魚，「說他恨透民進黨，要跟鍾明軒合作爆料，我說我不認識鍾明軒，他說你們報社記者採訪過他，我回說，那我請他幫你聯繫」。林靖東指出，事後證明那位記者沒有採訪過鍾明軒，「那條稿是綜合的小稿，某些人見獵心喜，弄錯了」，原本她不想理會這些是，但關係到鍾明軒，讓她必須出來說清楚，「不然污水都潑到鍾先生頭上」，林靖東強調，自己只有在抖音上看過鍾明軒，並不認識他，如果八炯和陳柏源繼續作惡，用掐頭去尾、誘導式的語音和影像消費、霸凌、誹謗她，「我將聯合所有受害者，一起起訴（提告）他們」。林靖東今（9）日再發文表示，「號稱民主自由的地方，連收不收錢的自由都沒有。收了，說你被收買；不收，說你被白嫖……橫豎就是要霸凌你就對了」、「號稱民主自由的地方，沒有人教你什麼是善良，什麼是道義，什麼是同情，什麼是悲憫……失望透了，最美的風景是人？嗤！」，並PO出自己辦公室門口照片，門口上掛的名牌是「社委委員」，打臉八炯應片中聲稱與《海峽導報》「社長」的對話，表示自己只是決策委員。