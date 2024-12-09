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Uber Eats宣布併購foodpanda，公平交易委員會進行審查，日前召開專家學者跨部會議，今（9）突開記者會，由副主委陳志民今（9）日說明有關外送平台結合案。陳志民指出，公平會於113年12月9日召開第1730次委員會議，決議延長 UberBats 及 foodpanda 結合案之審議期間60個工作日，即至遲至114年3月21日。公平會表示，有關 Uber Technologies, Inc. 申報擬取得富胖達股份有限公司（即 foodpanda）及帝力佛英雄商城股份有限公司全部股份之事業結合案，Uber 已於113年11月8日提出完整申報資料，依照公平交易法第11條第7項規定，自公平會受理申報資料之日起算30個工作日之審查期間內，亦即113年12月19日之前不得為結合。但公平會認為必要時，得延長審議期間最長60個工作日。陳志民說明，本案經公平會審議認為，UberEats 與 foodpanda 各有相當市占率，結合後市場集中度將增高、限制競爭疑慮更為顯著，必須進一步就「限制競爭不利益」及「整體經濟利益」進行經濟分析。此外公平會表示，為確保結合審查程序符合行政程序法之正當程序要求，在重大結合案件作成決定前，均通知結合事業到場陳述意見，故將通知結合事業到場陳述意見，有延長本案審議期間之必要，公平會至遲應於114年3月21日前完成審議。公平會進一步指出，雖依法可延長60個工作日，但實際作出決定的時間，會須視案件審查進度及公平會委員會議討論情形而定，本案會儘速作出決定。至於113年12月4日全國外送產業工會等至公平會表達訴求一事，公平會回應表示，本案審查過程中，外送員工會團隊、餐飲業者及消費者各方所提出之疑慮及意見，公平會均充分理解，並將納入結合審查之考量範圍。