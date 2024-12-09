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網紅「八炯」日前於YouTube上傳「中國統戰紀錄片」，點名台灣網紅鍾明軒、魚乾遭收買，成統戰工具，兩人也隨即出面否認；對此，馬英九基金會執行長蕭旭岑今（9）日猜測，即便網紅出來否認，民進黨還是會把赴旅遊觀光再回來拍片的這些網紅，都定位成是被中共收買，為的就是要斷絕兩岸的交流。蕭旭岑今（9）日在廣播節目hitfm《嗆新聞》中質疑，就算網紅們出來否認，民進黨還是會把赴旅遊觀光再回來拍片的這些網紅，都定位成是被中共收買，「我就會思考他們的目的是什麼？我的答案只有一個，就是要斷絕兩岸的交流」。蕭旭岑直言，「我只能解釋說民進黨政府不希望兩岸有正常、健康、有序的交流，他希望台灣人對大陸是有負面、誤解的印象」，但此舉完全不符合台灣人的立場、利益，因為世界各國本來就有各式各樣的情報行為，民進黨竟一竿子打翻一船人，認定所有到中國去回來拍片的網紅都被中共收買；蕭透露，這樣做的風險，就是當把兩岸關係推到極致的時候，就沒有民間聲音的空間了。