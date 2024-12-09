我是廣告 請繼續往下閱讀

2024 Red Bull BC One世界總決賽於昨（8）日清晨在巴西里約熱內盧舉行，兩位荷蘭舞者B-Boy Menno van Gorp與B-Girl India在激烈競爭中脫穎而出，分別奪得男子組與女子組冠軍，寫下同國雙冠的新紀錄。B-Girl India在女子組展現出驚人的爆發力與穩定性，在決賽中以3:2擊敗立陶宛的奧運銀牌得主B-Girl Nicka，拿下個人第二條冠軍腰帶。賽後，她興奮地表示：「在里約奪下冠軍非常特別，能與隊友兼導師Menno一同站上巔峰，對我來說意義非凡。」荷蘭雙冠霸氣登頂男子組方面，B-Boy Menno van Gorp再度展現其招牌的優雅與創意，以流暢的舞蹈擊敗三屆美國冠軍B-Boy Icey Ives，贏得生涯第四冠，成為Red Bull BC One史上第一位四度加冕的選手。Menno賽後感慨地說：「這是一個無法形容的成就，能夠成為史上第一位四冠王真的讓我感到非常驕傲。」台灣之光奧運國手孫振闖進十六強台灣選手B-Boy Quake（孫振）以外卡資格直通世界總決賽十六強，背著標誌性的珍奶包登場，動作融入台灣元素，以創意風格贏得全場關注。雖然在對決南韓選手Zooty Zoot時以1:4惜敗，但孫振對自己的表現仍感到滿意。他表示：「雖然未能晉級，但這次比賽讓我學到更多，希望下一次能再創佳績。」另外，台灣預賽冠軍B-Girl Jia Li（楊加力）與B-Boy Jasper（吳定杰）雖在最終資格賽止步，但也展現了令人印象深刻的技術與舞蹈表現。Jia Li止步八強，賽後樂觀地表示：「很開心能站上這個舞台，期待下一次更好的表現。」首次參賽的Jasper則充滿信心地說：「這只是開始，我下次一定會贏。」