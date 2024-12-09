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113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽進入白熱化，義守第一節表現穩定，以17：14領先，但次節遭萬能以27：9猛攻，上半場結束時以26：41落後。第三節義守一度被拉開至33：49，陷入16分劣勢。然而，他們迅速在第三節末與第四節打出跨節53：18的猛烈攻勢，其中第四節狂轟32：12，最終以84：70完成大逆轉，曾一度反超19分，展現驚人韌性。教練謝玉娟賽後坦言，這場來回35分的大起大落，是球隊歷史上少見的經典逆襲。球員們也直呼難忘，大四隊長余祥平表示：「高中聯賽時從未經歷過這樣的比賽，今天的逆轉真是開了眼界。」義守在本場比賽多點開花，碩二中鋒王正文以本季最佳表現奪下26分、5籃板、4助攻，同時生涯總籃板數突破500，成為「UBA 500籃板俱樂部」成員。他在禁區的靈活腳步與大賽經驗，為隊友創造了多次外線機會。隊長余祥平三分球7投中5，拿下17分，與黃尹元並列全隊最高分。他表示：「我的空檔出手多半來自王正文的傳球，今天他的表現非常關鍵。」此外，大二後衛趙子銘貢獻11次助攻，陳家銓則以15分、10籃板完成個人首度「雙十」演出。義守在本場比賽的勝利後，將於今日迎戰高雄師大，這場「高雄內戰」不僅是保級大戰，更是八強席次的關鍵。教練謝玉娟強調：「雖然今天贏球，但球員體能與穩定性仍需提升，明天的比賽絕對要全力以赴。」萬能科大雖然上半場表現強勢，但下半場未能穩住節奏，最終吞下6連敗。射手胡頌恩三分球15投中6，攻下全場最高20分，但未能挽救球隊頹勢。總教練吳奉晟表示，球隊大部分球員來自高中乙級，經驗與抗壓性不足是敗因，但這場比賽是一次寶貴的成長契機。