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▲在周杰倫昨（8）日晚間的「嘉年華」演唱會上，山下智久還大聲向周董告白，掀起粉絲暴動。（圖／民眾提供）

▲山下智久去年6月來台宣傳電影時，就曾被目擊現身士林夜市，似乎相當喜愛台灣的夜市文化。（圖／tomo.y9 IG）

樂壇天王周杰倫的《嘉年華》演唱會台北站，已於昨（8）日圓滿落幕，開唱4天嘉賓陣容十分豪華，終場不僅找來五月天、張惠妹助陣，就連「日劇男神」山下智久也到場觀看，直接讓全台歌迷、影迷大暴動。令人意外的是，山下智久在演唱會後還驚喜現身夜市，臉上毫無遮擋的他大方在寧夏夜市中閒逛，讓大批網友羨慕驚呼：「怎麼連逛夜市都像在拍日劇！」日本國民男神山下智久，昨日飛來台灣觀看周杰倫在台北的最後一場演出，被周杰倫cue到時，還親切的向歌迷們用中文打招呼、感謝周杰倫的邀請，看得粉絲們當場融化在大巨蛋。演唱會結束後，竟有歌迷在Threads上曬出自己當天偶遇山下的影片，還透露整條夜市中沒有人認出他。原PO分享的影片中，山下智久身著觀看演唱會時的黑色長大衣與同色高領，出沒台北大同區的寧夏夜市，臉上毫無遮擋在椒麻雞與花生捲冰淇淋攤販前邊走邊拍。原PO繼續透露，山下約晚上10點左右出現，身旁僅有少少工作人員，那段路剛好沒人所以原PO就小跟了一路，但並沒有看到他在夜市購物與吃喝，之後是否有消費就不得而知了。影片在Threads上瘋傳，粉絲們相當訝異男神居然去逛夜市，紛紛留言嘆：「太扯了 去寧夏夜市？！我就住附近！」、「羨慕死了......超近距離的山Pㄟ 」、「看完周杰倫我以為會去比較近的饒河 居然去寧夏！！」、「不愧是神顏！只是逛個夜市也可以像在拍日劇」、「這一定是沒人覺得他會在台灣所以才沒被發現」、「好想哭早知道也去逛夜市了，和山P距離最近的一次。」山下智久在昨日的演唱會上，不僅用英文感謝周杰倫的邀請，還大聲告白：「I love you！」讓不少人相當好奇周董與山下智久私下的交情，《NOWnews今日新聞》也致電周杰倫的經紀公司杰威爾音樂詢問，杰威爾則回應表示：「雙方沒有合作過，單純是因為山下智久私下很欣賞周杰倫，來看演唱會如同他講的那段英文告白（I love you）。」