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▲副總召吳春城9日表示，同要進一步保障國會議員的人身自由及保障，才得以防止掌權者濫權、確保得來不易的台灣民主制度。（圖／民眾黨提供）

▲吳春城指出，戒嚴令一旦宣布，除了在立法院開議期間恐有一個月的空窗期，在休會期間更有短則兩個月、長則三個月的「空白」。（圖／民眾黨提供）

▲吳春城表示，我們在40年前好不容易走出戒嚴、迎來民主自由，不分黨派，都應該一致思考該如何層層束縛「戒嚴法」、非到最後關頭、並經由中央民意機關（立法院）同意才得以實施。（圖／民眾黨提供）

針對近日韓國總統尹錫悅宣佈全國戒嚴，6小時之後因國會否決又宣布取消戒嚴所引發的風波，民眾黨黨團副總召吳春城9日表示，我國的戒嚴令存在漏洞，應仿效南韓憲法規定，將空窗期立即填補上，同時也要進一步保障國會議員的人身自由及保障，才得以防止掌權者濫權、確保得來不易的台灣民主制度。我們現行的《戒嚴法》第一條第二項規定：總統於情勢緊急時，得經行政院之呈請，依本法宣告戒嚴或使宣告之。但應於一個月內提交立法院追認，在立法院休會期間，應於復會時即提交追認。吳春城指出，這確實存在漏洞，幾乎是只要總統一人，就可以宣佈戒嚴，且戒嚴令一旦宣布，除了在立法院開議期間恐有一個月的空窗期，在休會期間更有短則兩個月、長則三個月的「空白」，在這段期間會發生什麼樣的事情，誰也說不準，恐將對整個台灣造成巨大的內、外風險、人民生命財產的損失。吳春城表示，我們在40年前好不容易走出戒嚴、迎來民主自由，不分黨派，都應該一致思考該如何層層束縛「戒嚴法」、非到最後關頭、並經由中央民意機關（立法院）同意才得以實施；這次韓國總統尹錫悅發動的戒嚴事件，正是因為韓國憲法設有「須立即通知國會」、「國會過半議員要求解除戒嚴時、須解除戒嚴」的防總統濫權煞車條款，才得以及時制止尹錫悅。南韓憲法第78條明確規定：「總統於宣布戒嚴時，應立即通告國會。」反觀我們的《戒嚴法》存在著漏洞，應立即將「空窗期漏洞」補上，此外，在戒嚴令發布、經國會追認之前，對國會議員的人身自由及保障，也應進一步修正，才能確保戒嚴令不被掌權者濫用、讓台灣的民主大樹得以繼續成長茁壯。