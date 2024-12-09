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橘子集團今（9）日公告11月份自結合併營收6.3億元、月減25%，主要是受到傳統淡季，遊戲線上活動較上月減少影響，但聚焦現下活動凝聚玩家熱度，帶動單月營收年增5%。累計前11月自結合併累積營收達104.7億元、年增15%，主要是遊戲領軍帶動集團各事業成長所致。橘子集團表示，回顧11月，《艾爾之光》15週年推台版限定角色餐飲、《波拉西亞戰記》則上線全新四大據點及全新混沌首領，穩固玩家上線熱度。企業服務方面，果核數位參與AI資安及趨勢論壇，擴大企業發展觸角；AI創新品牌Vyin AI共同舉辦亞洲大型新創展會，以原創IP結合AI技術重塑創作者與大眾連結。同時，橘子集團指出，MOJOIN與話題台劇《影后》合作跨域改編作品、粉絲社群平台hidol隨選秀節目《原子少年2》進入投票最終階段，提升平台新會員數及互動率，促進橘子原創IP生態圈發展。橘子支付銜接世界棒球12強賽熱潮，於台北地下街舉辦支付與玩樂結合的主題活動，帶動新會員數成長。展望12月，橘子集團表示，《天堂M》啟動七週年系列慶祝活動、《新楓之谷》將舉辦線下大型派對及改版預登活動，可望拉升營運動能。迎接歲末，有閑購物積極參與線下展會，擴展喜愛電玩、IP等用戶族群，並舉辦漫畫大賞活動，期能拓展ACGN品類範疇，此外，橘子集團表示，針對漫畫小說品牌MOJOIN，也將攜手人氣樂團推出跨域音樂合作企畫《看你聽的》第二彈，打造全新娛樂體驗。Vyin AI將參與跨年大型活動，結合AI科技與娛樂體驗打造沉浸式互動展區，展現集團AI技術應用實力。