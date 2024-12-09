我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣高鐵8日一列826車次旅客因自由座問題發生糾紛，一名小孩疑似被女乘客故意用水澆濕身體，氣得該名小孩的媽媽拿礦泉水淋在女乘客頭上，引得女乘客蹲在走道上崩潰尖叫；對此，律師陳宇安在粉專《巴毛律師混酥團 》表示，「我知道很認真的想問，被倒水在頭上是要告什麼？」、「反而小孩在父母在身邊的狀況下，可以脫口而出乾Ｘ娘，我比較驚訝」。台灣高鐵8日傳座位糾紛，一名2寶媽因為想跟小孩坐在一起，於是跟車廂內其他乘客協調要換座位，結果換座位空檔被其他女乘客坐走，媽媽向女乘客解釋後，自己的小孩卻被女乘客疑似故意用水澆濕身體，小孩當場脫口而出三字經國罵，媽媽也氣得拿礦泉水淋在女乘客頭上，引得女乘客蹲在走道上崩潰尖叫，全程被其他乘客拍下，現場一片混亂。針對此事，陳宇安表示，「我知道很認真的想問，被倒水在頭上是要告什麼？何況妳（當事人2寶媽）自己也倒了一整瓶回去，要告公然侮辱嗎？我看那個藍衣女倒水即使是故意的他的意圖也不是侮辱那個小孩，只是故意讓他衣服濕掉不舒服不代表有侮辱意圖。」陳宇安指出，媽媽也倒了一整瓶回去，這種如果要成立就是兩邊都會成立，「反而小孩在父母在身邊的狀況下，可以脫口而出乾Ｘ娘，我比較驚訝」，不過他未滿12歲也沒有什麼刑責問題。陳宇安直言，「脆上一堆分析雙方刑責的，可以跟我說是在分析哪一條嗎？一堆人說今天倒的是水，那如果是硫酸呢？這種行為不應該處罰嗎？什麼意思？他今天倒的就是水。不要自己無限上綱到變成到硫酸。還是你覺得法官應該把潑水的行爲當成潑硫酸懲罰？」貼文發布後，有網友質疑，「講髒話能代表什麼嗎？大人都會講了，何況是小孩，不也是從大人或同儕學來的？」，陳宇安回覆再次強調，「代表公然侮辱，但他未滿12歲所以不會有刑責」。