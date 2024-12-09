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立法院6日院會時發生朝野衝突，民進黨立委吳沛憶質疑，國民黨立委陳玉珍意圖製造性騷擾，陳玉珍氣炸喊告，藍委徐巧芯今（9）日脫下外套、秀出運動內衣力挺陳；資深媒體人謝寒冰呼籲徐巧芯、陳玉珍別隨民進黨起舞，民進黨善於炒作無關緊要的事，試圖透過此事，掩蓋「戒嚴文」風波。立法院會日前因國民黨突襲欲變更議程審查《選罷法》修正草案，藍綠爆發肢體衝突。其中，民進黨立委吳沛憶指控，陳玉珍外套下面只穿運動內衣，「意圖製造性騷擾」，陳玉珍則解釋，自己有穿襯衫，更限期要吳沛憶道歉否則開告。陳玉珍今天召開記者會，宣布待會就要到北檢開告，現場國民黨立委徐巧芯也身穿「運動內衣」，力挺女性穿衣自主權。謝寒冰今（9）日在政論節目《大新聞大爆卦》中表示，陳玉珍告吳沛憶不見得會贏，因此事屬於言論自由範圍，並呼籲陳玉珍和徐巧芯不要隨民進黨起舞，因為民進黨善於把爭議事件搞到失焦，炒作一些無關緊要的事。謝寒冰指出，民進黨團日前發出的「戒嚴文」的小編究竟是誰？難道就要讓此次爭議過去了？國民黨應繼續追著民進黨攻擊，應要求民進黨把人交出來，要公布真相，而不是在這種小事上糾纏，讓民進黨達到模糊焦點的目的。