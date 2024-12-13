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▲超哥使出「超派鐵拳」痛毆Toyz，導致他頭破縫11針。（圖／翻攝自Toyz YouTube）

▲直播主「晚安小雞」今年2月因自導自演於柬埔寨西港「凱博園區」遭軍人凌虐，事後與友人阿鬧遭柬埔寨警方逮捕，並被當局判處2年刑期、罰款400萬元柬幣（約新台幣3萬元），終身禁止入境柬埔寨。（圖／翻攝自Hun Many 臉書）

▲Toyz在入獄前認愛女星篠崎泫，小倆口戀情至今仍穩定發展。（圖／翻攝自IG）

▲百萬YTR「Ru儒哥」拍片公開高雄2400萬透天豪宅淹水慘況，直呼「損失百萬有吧！」哭喊希望這是一場夢。（圖／翻攝Ru儒哥YouTUbe）

▲許悅8月因麥當勞聯名《獵人》送的公關品遭到炎上，日前在限動宣布與男友已分手一段時間。（圖／IG yueh_0720）

▲統神和蹦闆經過將近4個月的訓練後，兩人都揚言準備將對手打趴。（圖／記者李政龍攝）

▲Dcard的核心成員大書被爆出曾婚內出軌，讓他成為眾矢之的。（圖／IG shuyi1117）

▲知名YouTuber《老高與小茉》靠著以輕鬆口吻，將奇幻複雜事件懶人包化，短短幾年斬獲615萬訂閱者。（圖／翻攝自「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」YT）

▲VTuber結城昨日奈首次直播就湧入超過37萬人同時觀看。（圖／翻攝Youtube＠Sakuna Ch.）

2024已經進入倒數階段，這一年間在全球網路上，也可以說是充滿波折的一年，除了台灣網紅晚安小雞到柬埔寨被關，連全球最知名YTR野獸先生也都被爆料翻車。對此，《NOWnews今日新聞》也將在本文一次回顧2024年國內外網紅大事，讓你一次看個夠。在Youtube擁有3.36億訂閱粉絲，被譽為世界最強網紅MrBeast「野獸先生」，每次拍片都是斥資至少幾百萬美元，過去拍出真人版魷魚遊戲等史詩作品。不過在今年7月24日，一位野獸先生前團隊成員Dawson，以「DogPack404」頻道不斷發布爆料影片，稱野獸先生過去影片都是造假、劇本，抽出大獎也常常內定給親友，團隊成員還出現性犯罪者等指控。不過針對這些指控，野獸先生至今依然沒有正面做出過回應，也讓他粉絲一度掉了近1千多萬數字，但由於他的頻道量體仍舊龐大，每部影片都還是有破億觀看次數。Toyz先前因踢爆超派炸雞倒油事件，和超哥結下樑子，今年1月Toyz前往超哥「超甲組海鮮丼飯」店內用餐，結果雙方卻因為「醋飯」口味產生口角糾紛，最終在店門口爆發肢體衝突。超哥使出「超派鐵拳」痛毆Toyz，導致他頭破縫11針，還出言恐嚇「要殺死你，不是你死就是我死，如果你一天還在台灣就別想活著」，目前超哥被檢方依傷害、恐嚇罪嫌起訴，從重依傷害罪起訴，官司結果尚未出爐。直播主「晚安小雞」今年2月因自導自演於柬埔寨西港「凱博園區」遭軍人凌虐，事後與友人阿鬧遭柬埔寨警方逮捕。晚安小雞在柬埔寨警方召開的記者會上，坦承影片全數都是造假，並強調「其實柬埔寨西港是一個治安非常好、非常美麗的國家。」最終晚安小雞遭當局判處2年刑期、罰款400萬元柬幣（約新台幣3萬元），終身禁止入境柬埔寨，必須服完刑期才能「驅逐出境」，7月時他也在獄中度過31歲生日，並附上手寫信稱「非常想念台灣。」Toyz因販賣二級毒品大麻菸彈，遭判4年2月定讞，今年5月入獄服刑。他在入獄前認愛女星篠崎泫，表示自己好幾年前就相當欣賞篠崎泫，認為對方十分漂亮，但是礙於身上卡案子，深怕耽誤人家，遲遲沒有行動，一直到今年初，Toyz才下定決心追求，兩人也正式交往。而Toyz入獄後，公司沒有阻擋篠崎泫去探監，她每次面談時間只有10分鐘，會和Toyz隔著玻璃手貼手傳情；小倆口也時常寫信給對方，6月初篠崎泫更是寫了70多頁的信，可見愛意相當濃厚，而Toyz也回了45頁的信給女方，她讀了2個小時才全部看完，為此相當感動。百萬YouTuber「Ru儒哥」3年前砸2400萬元，在高雄購入一棟5樓電梯透天豪宅，未料在凱米颱風來襲期間遭洪水入侵，1樓車庫裡停放的汽機車全泡水，泥水還漫過重機排氣管，他還得涉水通過工作室去搶救電腦主機，上看損失百萬，受災畫面相當驚人，也讓他哭喊希望這是一場夢。美妝網紅許悅8月因麥當勞聯名《獵人》送的公關品遭到炎上，她收到後強調自己「沒在看動漫」，交給男友開箱時，卻在一旁訕笑《獵人》角色，讓大批網友不滿，她事後卻還發文回嗆、在小帳諷刺《獵人》粉絲，直接讓網友炸鍋，即使事後道歉仍難以挽回公眾形象。而許悅日前在限動宣布與男友已分手一段時間，「感謝曾經的相遇與陪伴，祝福彼此，都能找到屬於自己的幸福。」再度掀起網友議論，不少人想起許悅先前的爭議事件，感嘆：「得罪獵人，失去戀人。」統神、蹦闆在今年8月份，因為「蹦闆」被發現穿到了假貨 LV ，遭網友酸人設翻車，他隨後澄清衣服是老婆買的，自己不知情，因此根本不是翻車，更表示統神也是翻車案例。統神看完影片後氣炸，直接線上與蹦闆通話，雙方都不甘示弱，最終也成為這場拳賽的起因。兩人將在12/21登上台北小巨蛋《拳上2024》擂台採用「6回合、每回合3分鐘、回合間休息1分鐘」的職業拳賽規則，用拳頭直接解決過往恩怨。今年10月份，Dcard Video團隊人氣成員大書，遭前妻在Threads上發文爆料，曾在2022年婚姻期間出軌公司的新人同事，更目睹老公大書與該女子走進摩鐵的現場，直接心碎。最終大書也宣布離開Dcard 公司，並在11月初於個人YouTube頻道po出道歉影片，提到這段時間想了很多，自己有很多的愧疚，「關於外遇、劈腿這件事，是我自己在兩年前做出的不當行為。」2人最後協議離婚，雖然他有賠償，「但我知道這遠遠無法彌補，我對我前妻造成的傷害。」但依舊不被網友買單。知名YouTuber《老高與小茉》靠著以輕鬆口吻，將奇幻複雜事件懶人包化，短短幾年斬獲615萬訂閱者。其頻道雖然在去年捲入抄襲疑雲，但仍不影響他們的高人氣。不過今年3月份《七龍珠》作者鳥山明因病逝世，老高也趁著這股熱度製作講解《七龍珠》影片，卻被網友揪出將《七龍珠Z》的播出時間寫成2004年，但其實該系列早在1989年就已經開始播放；此外還有「元氣彈讓貝吉達變成大猩猩」的錯誤情節描述，引發一票龍珠粉在留言處出征。對此，老高在4月6日時於留言區發表道歉聲明，「真的十分抱歉！沒想到講錯這麼多，自己都感覺不太像話了，不配做人」，老高也解釋，自己由於近期工作繁忙，沒時間對內容做查證，本以為憑記憶就可以講個八九不離十，「沒想到錯這麼多，請大家跳過本影片，直接看原著」，又過了不久後，這部「七龍珠」講解影片也從老高頻道上消失，悄悄下架。Hololive JP 二期生 VTuber 湊阿庫婭（湊あくあ），在2024年 8 月 28 日正式畢業，而畢業的直播演唱會更創下74.9萬人次同時觀看，締造VT歷史紀錄。不過到了10月27日，一位個人勢VTuber 「結城さくな」（結城昨日奈）強勢出道，當時都還沒首次直播，就吸引超過30萬粉絲，女僕形象也與剛畢業的傳奇阿夸身影重疊。截至目前結城昨日奈頻道已經擁有高達98.7萬，才短短出道1個多月就要挑戰百萬門檻，累積多年的實力不容小覷。