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▲網紅「八炯」在節目、社群上怒槓館長。（圖／翻攝YT@musiclin_1107）

知名反共網紅「八炯」日前與歌手「閩南郎」陳柏源拍攝「中國統戰紀錄片」，直接將中國找網紅進行統戰的手段與內幕攤在陽光下，內容震撼全台灣。不過館長陳之漢直播被問及此事，卻酸八炯是「很會掰的編劇家」，讓八炯忍不住直接在節目上怒回噴館長：「只會躲在健身房評論天下」。網紅「八炯」日前與歌手「閩南郎」陳柏源在日前公開「中國統戰紀錄片」，引發全台關注。而網紅館長在7日直播也被觀眾問及此事，則是先淡淡表示：「不太想聊誒，我對鍾明軒不是很了解，只知道他去中國」。隨後館長話鋒一轉開始狂酸八炯：「他到後面完全就是一個編劇家，比如他那天上台講的，習近平老婆怎樣怎樣，臉不紅氣不喘，台下的觀眾聽得如癡如醉，IQ歸零，都沒有人懷疑他怎麼知道習近平老婆在幹嘛？你還沒靠近他身邊你就死了吧？」對此，八炯也在節目、Threads上暴怒反擊館長，「我是一個編劇家大喇叭，去過美國國會與中政策委員會幕僚長、參眾議員開過會，你抹黑美國嗎？」並火力全開反擊「有你一通電話叫100萬人大喇叭嗎？你沒有回頭路，舔到底就對了！不然你現在回頭兩邊倒沒有受眾了。沒去過歐美日韓看看這個世界是吧？可憐，成天蹲在家評論天下！」八炯在節目上也激動大罵，自己人生最後悔是上館長的節目，憋很久了，八炯更透露當初館長對他說，中共找人開槍，提醒他也要小心點，「現在呢？丟臉，我懶得拍片X你，歡迎你天天X我不要停！這是我最後一篇X你，我格局在國際議題，你繼續在健身房裡評論天下」。