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▲周杰倫在眾人的歡呼下直奔愛妻昆凌，還露出撒嬌般寵溺的微笑，直接看傻兩岸粉絲。（圖／昆凌小紅書）

▲昆凌（左）也曬出與周杰倫（中）、婆婆葉惠美（右）三人一起的後台合照，模樣相當溫馨。（圖／昆凌小紅書）

▲周杰倫（右）與昆凌（左）在2014時於英國私人莊園舉行基督教結婚典禮，豪華程度在演藝圈中至今難以超越。（圖／杰威爾提供）

▲周董、昆凌結婚10年育有3個子女，但感情依舊恩愛如初，時常在公開場合放閃。（圖／周杰倫IG）

樂壇天王周杰倫時隔7年重回台北開唱，一連舉辦4天的《嘉年華》演唱會在昨（8）日圓滿落幕，除了陳冠希、江蕙、五月天、張惠妹、林志玲、余文樂、林志穎、孫燕姿、林宥嘉等一眾圈內好友到場力挺外，愛妻昆凌也現身VIP席支持老公。今（9）日稍早，昆凌還在社交平台甜蜜喊話周杰倫：「爸比好棒！」並曬出演唱會後台的花絮照，只見周董下台後在一眾歡呼聲中「直奔要抱抱」，他出道24年來從未公開過的「愛妻視角」也甜翻兩岸粉絲。「天王嫂」昆凌今日中午在中國社交平台小紅書中曬出與周杰倫、婆婆葉惠美三人一起的後台合照，照片中的周董摟著生命中最重要的兩個女人，露出幸福的微笑，模樣相當溫馨。不過真正的亮點其實是第二張Live圖，畫面中的周杰倫在演唱會結束後回到後台，接受工作人員們齊刷刷的為他鼓掌喝采，但天王的眼中似乎只有老婆，一見到昆凌就直接朝她飛奔。在愛妻視角下，周杰倫對昆凌露出撒嬌般寵溺的微笑，一步一步走向她，似乎是準備擁抱，昆凌也在貼文中寫下：「爸比好棒！」來給老公打氣，超恩愛的互動直接讓對岸網友「失控」湧入留言區狂讚，直衝小紅書熱門不說，貼文短短7小時就吸引將近4萬人點讚，就連中國知名外送app「餓了嗎」都跑到文下抽粉絲送奶茶，紀念這個罕見時刻。周杰倫出道24年來，在鏡頭前大多以酷帥、冷靜的形象示人，這張照片可說是多年來首次「公開撒嬌」，貼文被搬回台灣論壇後也引起台灣歌迷的一片驚呼：「笑到酒窩超深，到今天才知道他有酒窩」、「好可愛我發瘋？？？」、「謝謝昆凌無私分享老婆第一人稱視角」、「報告大嫂，已重播10次」、「這是他婚前絕對不會出現的表情！」、「多虧大嫂不然真的沒想過這輩子能看到周董貼貼第一視角！」