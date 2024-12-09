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▲陳光復第一時間趕到現場，呼籲紅羅、西溪、成功、城北、烏崁、興仁等下風處地區居民做好防護措施，適時關閉門窗，減少煙霧影響；外出時務必配戴口罩，確保健康安全。（圖／澎湖縣政府提供，2024.12.09）

▲環保局表示，因應火災發生，馬公市及湖西鄉垃圾9日將暫停清運垃圾。（圖／民眾提供，2024.12.09）

位於澎湖縣湖西鄉紅羅村的垃圾堆置處理場，今（9）日上午因不明原因突然大火瀰漫，火勢受到東北風影響一發不可收拾，消防局獲報後，立即派遣全澎湖的消防資源投入滅火，共24車53人(警消20車42人、軍方1車2人、林務所2車4人、航空站1車5人)趕往現場，截至晚間20時左右火勢依然延燒中。澎湖縣長陳光復收到消息之後，第一時間趕到現場了解，他表示，目前紅羅垃圾掩埋場起火原因尚待調查，縣府相關單位已展開後續處理工作，由於當前正值冬季，季風強勁，火勢受到東北風影響擴散，增加了救災難度。陳光復呼籲附近民眾，依據氣象署氣象資料顯示，近日風向為東北風，恐會對紅羅、西溪、成功、城北、烏崁、興仁等下風處地區造成影響，請這些地區的居民做好防護措施，適時關閉門窗，減少煙霧影響；外出時務必配戴口罩，確保健康安全。澎湖縣消防局說明，在接獲報案後，勤指中心立即派遣消防局第二大隊、第一大隊、湖西、白沙、西嶼、澎南及馬公等分隊及馬公港分隊、龍門港分隊、陸軍一支部、林務管理所、航空站消防班等共24車53人前往現場，因現場有南、北2處火勢，分別由第一大隊大隊長陳正宜及第二大隊大隊長陳永春分區負責指揮搶救。由於現場風勢強勁，助長廢棄物火勢快速延燒，加上現場持續有類似爆竹爆炸聲響傳出，為維護救災人員安全，現場先採取周界防護方式部署，避免火勢過度延燒。有關現場車輛、機具等財物損失部分，俟火勢撲滅後再行配合主管單位全面清查。環保局表示，因應火災發生，馬公市及湖西鄉垃圾9日將暫停清運垃圾，由於垃圾焚燒易產生臭氣與污染物，請鄰近掩埋場及下風處居民，做好自我防護，儘量減少外出，避免敏感族群影響，此次火災原因仍待進一步調查，環保局將全力加速場地修復及垃圾處理的恢復作業。