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▲茱蒂嘉蘭在《綠野仙蹤》飾演的桃樂絲鎖穿過的紅寶石鞋，近日在拍賣會上以約新台幣9億元成交。（圖／美聯社／達志影像）

基於美國經典電影《綠野仙蹤》改編的歌舞片《魔法壞女巫》（Wicked）近期在全球熱映掀起話題，而以《綠野仙蹤》奠定傳奇巨星地位的茱蒂嘉蘭（Judy Garland）在片中所穿過的紅寶石鞋最近也出現在拍賣會上，這雙由亮片織就、閃爍紅色光芒的「紅寶石鞋」最終以相當於新台幣9億元的天價成交。根據《CNN》、《美聯社》與《BBC》報導，這雙經註冊商標的「紅寶石鞋」（Ruby Slippers）是1939年電影《綠野仙蹤》的道具，茱蒂嘉蘭所飾演的女主角桃樂絲想要離開奧茲國，就得穿上紅寶石鞋、踮起腳尖，併著腳敲鞋跟三次，默念「天下沒有比家更好的地方」（There’s no place like home），才能順利回到家鄉堪薩斯州，這雙紅寶石鞋不只象徵桃樂絲的力量來源，也成為家喻戶曉的經典形象。報導指出，這雙飾以閃亮鑽面的紅寶石鞋過去由收藏家蕭（Michael Shaw）保存，2005年一度在茱蒂嘉蘭博物館借展期間遭竊，直到2018年竊賊馬丁（Terry Martin）才遭聯邦調查局找到並於2023年認罪；如今由傳統拍賣公司（Heritage Auctions）開放網路競價，最終在本月7日在德州達拉斯舉行現場競標。馬丁向法官供稱，自己當時認為鞋子上鑲嵌的肯定是真正的紅寶石，為此認定價值不菲，不料那只是由玻璃與亮片裝飾而成，因此隨手轉送給他人。最後法官念在馬丁已經年邁，必須靠輪椅才能行動，這才沒判其入獄。文內提到，這雙紅寶石鞋在線上喊價期間，就已經高達155萬美元，距離拍賣行預估成交價300萬美元不遠，拍賣師當時向現場觀眾表示，此前好萊塢最貴重的紀念品是另一名好萊塢傳奇女星瑪麗蓮夢露的白色連身裙，當時以522萬美元成交。只是出乎眾人意料的是，在失竊風波、電影《魔法壞女巫》等因素加持下，現場競標氣氛過於踴躍，拍賣價格不斷上漲，茱蒂嘉蘭博物館也參與競價，不過並未成功得標，最終由一名神秘的電話競標買家以將近十倍的金額2800萬美元成交，相當於新台幣9億元。報導指出，若算上拍賣行佣金，這名神秘買家一共必須支付3250萬美元，也就是新台幣10.5億元才能將紅寶石鞋帶回家收藏，而這也使其成為好萊塢紀念品當中價值最高的品項。