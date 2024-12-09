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▲非洲國家剛果民主共和國出現神秘疾病，1個多月內就造成數十人死亡，該國政府表示以最高警戒狀態應對。圖為當地醫院。（圖／美聯社／達志影像）

剛果民主共和國西南部近期爆發一種不明原因的「X疾病」，現已造成至少31人死亡，並引起世界衛生組織（WHO）的高度關注。自10月下旬以來，當地潘齊（Panzi）地區已通報超過400起病例，患者出現發燒、頭痛、咳嗽、流鼻水和全身痠痛等流感類症狀，其中逾半數為5歲以下兒童。根據WHO報告，截至本月6日記錄的死亡人數為31人，較上週通報略有下降，不過根據當地媒體報導，結合12月6日新增的數據，使感染人數已達416人，但由於許多患者可能在醫療機構外死亡，因此實際死亡人數可能高於官方數字。報告指出，疫情爆發的中心位於克旺戈省（Kwango）偏遠的農村地區，由於道路崎嶇，加上連日大雨，從首都金夏沙（Kinshasa）前往當地需要近48小時，交通不便和當地醫療資源匱乏使得確認與該疾病相關死亡人數變得更加困難。民主剛果衛生部長康巴（Roger Kamba）表示，目前「X疾病」是透過水傳染的疾病，或透過飛沫傳染的呼吸道疾病，現階段仍無法回答，「我們必須先辨識出病菌，才能知道它怎麼傳染。」世衛組織則初步懷疑可能的致病因素包含急性肺炎、流感、COVID-19病毒、麻疹和瘧疾。 WHO強調，瘧疾在該地區普遍存在，可能是導致或加劇這些病例的原因之一。剛果民主共和國公共衛生環境脆弱，加上正值雨季，公共衛生資源難以及時送達偏遠地區，使得疫情控制面臨重大挑戰。 WHO表示，應變小組正在協助治療患者並提高社區疫情意識。