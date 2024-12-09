我是廣告 請繼續往下閱讀

52歲新加坡籍男子李姓遊客於12月7日晚間，在泰國普吉島芭東海灘（Patong Beach）的按摩店，在按摩後隨即因呼吸困難猝逝。李先生妻子透露，丈夫本身有健康問題，認為沒有可疑情況，拒絕解剖並要求將遺體運回新加坡。芭東警察局局長查倫猜（Chalermchai Hernsawat）表示，按摩店員工發現李先生呼吸異常後立刻展開急救，並通報救護人員。儘管持續進行心肺復甦術，李先生送至芭東醫院時仍宣告不治。醫護人員初步判定他可能在按摩店內已無生命跡象。根據妻子描述，李先生平時缺乏運動且作息不穩，案發當晚曾喝啤酒，之後才到按摩店進行45分鐘精油按摩。結束後，他在休息時發出異常鼾聲，隨後失去意識。此事件與另一按摩意外幾乎同時發生。泰國女歌手Phing Chayada11月初在烏隆府接受肩頸按摩竟導致頸椎受損，之後更出現癱瘓症狀，於12月8日凌晨不幸離世。連續發生的事故引發醫界警告，激烈按摩可能損傷頸部血管，導致中風或癱瘓，呼籲民眾提高警覺。