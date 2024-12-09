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馬來西亞吉打州（Kedah）一名女子因燙髮失誤，不僅頭髮全斷，還被迫剃光頭，事件引發廣泛討論。她提醒民眾選擇可信賴的美髮店，避免遭遇類似情況。這名女子於12月6日透過TikTok分享她在美髮店燙髮的慘痛經歷。事發時，她先與店家確認髮型，整個燙髮過程約4小時，但是當她輕輕撥頭髮時，卻發現大量頭髮斷裂，女子提出質疑，但理髮師堅稱這是正常現象，並且繼續使用漂白劑處理。女子付錢離開後越想越不對勁，於是前往一家熟悉的美髮店檢查，才得知她的頭髮因使用不當化學物質受損，需要剃光頭髮。剃光頭的過程中，頭髮一度卡住剃刀，女子的頭皮感到灼熱疼痛，非常不舒服，讓她覺得自己根本是花錢買罪受。事後，她回到搞砸的美髮店要求賠償，但業者態度冷漠，不僅沒有表達歉意，還關燈趕人。最後，店家只退還150令吉（約1100新台幣），但女子認為這樣根本無法彌補損失，尤其是頭皮受到的傷害。女子已向警方報案，並呼籲民眾謹慎挑選美髮店，避免重蹈覆轍，保護自身權益。