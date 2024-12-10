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▲臧芮萱進產房10分鐘就生下兒子。（圖／臧芮萱提供）

▲臧芮萱（右）和老公廖怡塵（左）現在視線都離不開兒子，一家三口幸福甜蜜。（圖／臧芮萱提供）

「小林依晨」臧芮萱生了！34歲臧芮萱今（10）日報喜，已經在11月26日順利生下兒子安安，生產當下經歷了生死交關，寶寶的胎心音一度不穩定，讓臧芮萱嚇得眼淚直流，最後緊急進產房接生，好在母子均安。臧芮萱在11月26日自然產下兒子「安安」，說起生產過程相當驚險，當天原本只是產檢，結果醫生檢查發現已經開半指，聽許多過來人分享，以為至少還要10個小時才會生，於是她回家洗澡、收拾待產包，隔天一早再去醫院待產，沒想到半夜就開始陣痛，趕緊到醫院，推進產房不到10分鐘就生了，連醫生都讚，「真的生得很快呢！」不過在生產前，臧芮萱卻經歷「人生跑馬燈」，甚至幾度以為要失去寶寶了，她分享驚險過程，「在注射完催生針之後的前幾個小時一切都算非常順利，而且我仰賴著無痛針的強大，我不但可以談笑風生、喝飲料、玩手遊、甚至還可以好好睡一覺，我一度認為我可以這樣一路順風順水的到生產結束，直到偵測我生命體徵的機器響起，一切開始風雲變色。」臧芮萱說，每一次機器響起，醫護人員都會很緊張地衝進病房，醫生告知寶寶的胎心不斷下降，心跳也一直無法有效穩定下來，「最後醫生告訴臧芮萱，要趕快進產房接生，在經過專業的引導下，不到10分鐘，臧芮萱就以自然產方式生下兒子，她回憶，「這一晚很漫長、很難忘、很緊張，有汗也有淚、有哭也有笑！但還好有驚無險。」則說，起初都是平常心，直到進醫院才開始緊張，加上後來經歷了磨難，他表示，「，因為我一直覺得芮萱身體不太好，最壞的情況都打算過了，可見當時的內心小宇宙有多爆發！」廖怡塵感性吐露，雖然過程非常疲累，但看到孩子的那刻，不禁感嘆起生命的奧妙，更能明白為什麼有些長輩常把「平安喜樂」掛在嘴邊，因為這四個字，已是無盡的祝福。