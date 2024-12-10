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113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽第二階段迎來最後一役，國體在比賽中多點開花，廖偉皓三分球4投全中、全場攻下16分，林睿軒三分球3投命中同樣貢獻16分，張祐瑋則以全能表現拿下10分、5籃板、4助攻、3抄截，幫助國體在第二階段穩住戰局。第一節國體以21：15稍占上風，上半場逐漸將比分拉開至47：32。下半場雙方差距愈發明顯，最終國體大勝26分收場。總教練桑茂森表示：「球員表現遠超乎季前預期，6勝1敗確實是一個令人滿意的成績，但真正的挑戰在後面，因為我們的目標是重返四強。」國體過去11個賽季都成功晉級八強，甚至曾於106學年度奪下隊史首冠，但自108學年度以來，已連續5季無緣四強。本季他們展現強大韌性，擊敗包括虎科大在內的勁旅，僅敗於健行科大。廖偉皓本場延續高效表現，他賽後坦言，射手角色的轉型對體能要求極高，目前體重92公斤的他，希望能再減少4公斤，以提升出手速度與穩定性。畢業在即的廖偉皓也透露，未來有意挑戰職籃，為自己的籃球生涯開創更多可能。