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113學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽，義守上半場表現不穩，僅拿下35分，落後至29：36。然而，第三節開始全隊突然醒來，打出31：23攻勢，末節更以30：18的強勁尾盤徹底壓制高師。義守總教練謝玉娟表示：「球員以中、低年級為主，經驗和穩定性不足，起伏明顯，接下來的比賽若持續慢熱，爭取八強席次的變數將更大。」教練團設定本季預賽高標為5勝2敗，最終4勝3敗雖略低於目標，但仍可接受。謝玉娟分析，接下來的比賽須搶下後段班的文化、北市大、世新，並在其他強隊中取得至少一勝，才能達成晉級八強的目標。義守本場三分球35投中14，火力全開。大四射手余祥平砍下本季新高24分，並抓下8籃板；大二控衛趙子銘三分球6投中4，繳出19分、6助攻的亮眼數據；大一菜鳥葉仁豪攻下11分4籃板3助攻，均為本季個人最佳。此外，大四後衛阮澤軒在本季首次升上一級賽場。雖然上場8分鐘未能得分，但送出2次助攻，全場觀眾高呼「球給阮蛋」，掌聲雷動。阮澤軒感謝教練給他機會，表示雖然得分掛零，但享受比賽的每一刻。高師本場表現起伏，後衛江品諺全場狂砍生涯新高36分，但仍無法改變落敗命運。林靖瑱攻下16分，蔣岱佑則貢獻10分。累計2勝5敗的戰績讓高師八強希望愈發渺茫，教練團表示後續將以保級為主要目標。