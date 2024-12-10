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U19籃球聯盟U15賽事，中和國中接連擊敗龍門國中與未來籃圖，展現優異的比賽狀態。龍門國中在首戰以28:45不敵中和國中，總教練孟繁宗直言，勝負不是重點，選手們需要展現更積極的態度。禁區主力劉明哲攻下全隊最高11分，他表示目標是未來升學至永春高中，教練期望他能繼續提升積極性並強化企圖心。在主力球員受傷的情況下，未來籃圖以6人應戰中和國中，最終以22:46落敗。郭秉軒攻下全隊最高8分，並在不熟悉的控球角色中學習組織與應對高強度對抗。他坦言需提升視野與傳球能力，未來目標是進入甲組球隊，教練孫瑋成對其進步潛力抱有高度期望。此次U15賽事展現了各隊球員的潛力與不足，龍門國中與未來籃圖分別以乙組聯賽晉級與甲組挑戰為目標，期待未來賽場上的成長與突破。