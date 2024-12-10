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▲位於南投的「溪頭教育園區」成為台灣森林遊樂園區最新霸主，連續三年奪下該類別景點冠軍，打敗阿里山。（圖/溪頭教育園區Google評價）

▲位於南投的溪頭教育園區佔地2000多公頃，園區內木本植物300種、草本植物1300種、鳥類70種，也被稱為是「一座活的自然教室」。（圖/Google評價）

▲杉林溪森林遊樂區一年四季有不同花期，冬天有楓葉、櫻花可賞，絕美景色被許多遊客稱如「夢幻仙境」。（圖/Google評論）

台灣景點種類非常繁多，尤其山林資源豐富，大自然的力量也孕育出許多美景，其中森林遊樂園區更是許多人休假必訪景點類型，遠離城市喧囂，呼吸新鮮空氣放鬆身心的好去處！然而過去提到森林遊樂區，大家總會想到太平山、阿里山等。根據《Yahoo!奇摩》近日公布「2024年度10大熱門森林遊樂區」，而「溪頭教育園區」除了關鍵字熱度贏過阿里山之外，，說是當前台灣最強森林遊樂區，完全實至名歸。，可以配合一年四季不同的氣候做出不同景觀特色與體驗，然而除了溪頭教育園區備受矚目之外，，許多遊客去過都表示下回如果不知道要去那個森林遊樂區遊玩，杉林溪森林遊樂區」也許可以納入參考名單內哦！