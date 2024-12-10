台灣景點種類非常繁多，尤其山林資源豐富，大自然的力量也孕育出許多美景，其中森林遊樂園區更是許多人休假必訪景點類型，遠離城市喧囂，呼吸新鮮空氣放鬆身心的好去處！然而過去提到森林遊樂區，大家總會想到太平山、阿里山等。不過根據最新關鍵字搜尋熱度排行，在今年奪下冠軍的是位於南投的「溪頭自然教育園區」，昔日森林遊樂區霸主阿里山則排名第三。
台灣最強森林遊樂區變了！關鍵字搜尋熱度「溪頭教育園區」奪冠
根據《Yahoo!奇摩》近日公布「2024年度10大熱門森林遊樂區」，其中關鍵字搜尋熱度最高的是位於南投的「溪頭自然教育園區」；第二名則同為南投的「杉林溪森林遊樂區」，而過往最夯的嘉義「阿里山森林遊樂區」則排在第三名的位置。
至於第四名至第十名，依序為「大雪山國家森林遊樂區」、「太平山國家森林遊樂區」、「八仙山國家森林遊樂區」、「滿月圓國家森林遊樂區」、「藤枝國家森林遊樂區」、「觀霧國家森林遊樂區」以及「東眼山國家森林遊樂區」。
南投「溪頭教育園區」擊敗阿里山！關鍵字熱度、人潮都是第一
而「溪頭教育園區」除了關鍵字熱度贏過阿里山之外，根據觀光署最新的統計，今年1月至9月「溪頭教育園區」一共累積超過106萬人入園，擊敗阿里山1至9月累積的65萬餘人，成為「森林遊樂區」類別當中最受到遊客青睞的景點，說是當前台灣最強森林遊樂區，完全實至名歸。
溪頭教育園區位於南投縣鹿谷鄉，佔地2000多公頃，是台灣大學農學院實驗林七個營林區之一，園區內遍佈杉木、柏木、紅檜、銀杏與孟宗竹，各種林道四通八達，可以配合一年四季不同的氣候做出不同景觀特色與體驗，區內約有木本植物300種、草本植物1300種、鳥類70種，也被稱為是「一座活的自然教室」。
崛起的亞軍！「杉林溪森林遊樂區」同樣人氣夯
然而除了溪頭教育園區備受矚目之外，一直沒有列入觀光署統計遊客數量的「杉林溪森林遊樂區」，這次關鍵字熱度也超越阿里山，拿下第二名的名次。它是一座同樣位於南投竹山鎮的生態度假園區，海拔大約1600公尺，一年四季都有不同花期可以賞花，搭配許多周邊著名景點、步道等等，成為近年許多遊客要去森林遊樂區的首選。
仔細看其Google評價，「杉林溪森林遊樂區」奪下4.7顆星的超高分數，許多遊客去過都表示「每年10月底到12月是楓紅以及黃金水杉因為東北季風開始變色，非常的夢幻好看，值得旅遊拍攝」、「值得一去的森林遊樂區，一年四季都好適合來，夏天避暑冬天賞楓」、「整個園區超級夢幻，冬天的楓紅實在太美了！」下回如果不知道要去那個森林遊樂區遊玩，「杉林溪森林遊樂區」也許可以納入參考名單內哦！
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根據《Yahoo!奇摩》近日公布「2024年度10大熱門森林遊樂區」，其中關鍵字搜尋熱度最高的是位於南投的「溪頭自然教育園區」；第二名則同為南投的「杉林溪森林遊樂區」，而過往最夯的嘉義「阿里山森林遊樂區」則排在第三名的位置。
至於第四名至第十名，依序為「大雪山國家森林遊樂區」、「太平山國家森林遊樂區」、「八仙山國家森林遊樂區」、「滿月圓國家森林遊樂區」、「藤枝國家森林遊樂區」、「觀霧國家森林遊樂區」以及「東眼山國家森林遊樂區」。
南投「溪頭教育園區」擊敗阿里山！關鍵字熱度、人潮都是第一
而「溪頭教育園區」除了關鍵字熱度贏過阿里山之外，根據觀光署最新的統計，今年1月至9月「溪頭教育園區」一共累積超過106萬人入園，擊敗阿里山1至9月累積的65萬餘人，成為「森林遊樂區」類別當中最受到遊客青睞的景點，說是當前台灣最強森林遊樂區，完全實至名歸。
溪頭教育園區位於南投縣鹿谷鄉，佔地2000多公頃，是台灣大學農學院實驗林七個營林區之一，園區內遍佈杉木、柏木、紅檜、銀杏與孟宗竹，各種林道四通八達，可以配合一年四季不同的氣候做出不同景觀特色與體驗，區內約有木本植物300種、草本植物1300種、鳥類70種，也被稱為是「一座活的自然教室」。
崛起的亞軍！「杉林溪森林遊樂區」同樣人氣夯
然而除了溪頭教育園區備受矚目之外，一直沒有列入觀光署統計遊客數量的「杉林溪森林遊樂區」，這次關鍵字熱度也超越阿里山，拿下第二名的名次。它是一座同樣位於南投竹山鎮的生態度假園區，海拔大約1600公尺，一年四季都有不同花期可以賞花，搭配許多周邊著名景點、步道等等，成為近年許多遊客要去森林遊樂區的首選。
仔細看其Google評價，「杉林溪森林遊樂區」奪下4.7顆星的超高分數，許多遊客去過都表示「每年10月底到12月是楓紅以及黃金水杉因為東北季風開始變色，非常的夢幻好看，值得旅遊拍攝」、「值得一去的森林遊樂區，一年四季都好適合來，夏天避暑冬天賞楓」、「整個園區超級夢幻，冬天的楓紅實在太美了！」下回如果不知道要去那個森林遊樂區遊玩，「杉林溪森林遊樂區」也許可以納入參考名單內哦！