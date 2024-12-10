我是廣告 請繼續往下閱讀

▲KIMIKO自曝收到死亡威脅，並已經報警處理，在臉書發文表示不會被惡行擊垮我，也不會退縮。（圖／翻攝自KIMIKO 臉書）

知名舞蹈老師Kimiko（林睿君）9日在臉書發文表示，自己收到死亡威脅信，「花了兩天時間沉澱心情，決定勇敢面對現實生活中的黑暗與惡勢力，表示絕不低頭，並前往轄區派出所報案，她也在臉書發文並附上警方受理的證明單。對此，士林分局表示，將依法偵辦追查嫌疑人。Kimono 表示，信件內容不僅夾帶奠儀，還寫有「不得好死」等惡毒字眼，並對她提出不實指控，讓她感到生命安全受到威脅，也從未想過會收到這樣的信件，內容讓人不寒而慄，最後用堅定的語氣向支持者喊話，「專業與創新或許會成為某些人的眼中釘，但這樣的惡行絕不會擊垮我，更無法讓我退縮。」「請陪著我，勇敢面對現實生活中的黑暗與惡勢力。我絕不低頭！！」據了解，Kimiko於本月6日在北市士林區基河路的工作室收到恐嚇信，內容令她感到不安且恐懼，讓她決定報案，提出恐嚇與毀謗的告訴。目前，警方已依規定受理案件，並積極追查寄件人的身分，以釐清事實真相。士林分局呼籲，民眾若與他人發生糾紛，應透過合法管道解決，切勿以極端手段對他人造成傷害。同時提醒遇到恐嚇或毀謗等情況，應及時報警，以法律維護自身權益。