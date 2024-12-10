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▲事發後按摩店的生意十分冷清。（圖／翻攝自泰國世界日報）

泰國一名20歲女歌手查雅達（Phing Chayada）在8日早上6點於醫院加護病房死亡，死因爲腦腫脹和血液感染。她在上個月便開始分享她去同間按摩店按摩三次後導致身體癱瘓的故事，引發社會大眾對按摩的擔憂。據悉，查雅達死前在社群平台的文中敘述，經過3次按摩後右手完全無法舉起，最後去看醫生，診斷發現是頸椎受傷，神經也受損，最後半身癱瘓，只能躺在床上，醫院搶救多日仍回天乏術。根據《泰國世界日報》報導，這起事件發生後，猜納府直轄縣奈孟（Nai Mueang）街道一帶的按摩店十分安靜，顧客都不進店按摩。原本熱門的店家內有兩名按摩師完全閒置沒有工作，她們希望顧客能夠回來按摩，並稱「保健按摩」不會導致死亡。當地按摩師說，不相信按摩會致人死亡，但同時也承認，對頸部進行針對性按摩，的確是危險的。現年52歲的盲人按摩師賽春表示，女歌手身亡的消息傳出後，按摩店受到很大衝擊。現在店裡提供的都是放鬆身心的保健按摩，沒有頸部抓筋、身體抓筋這類按摩。她說：「我不相信按摩會死亡，因為我們接受過正統的泰式按摩學習課程，真的不曾有過死亡案例。按摩時你的身體可能被彎曲，但不太可能導致死亡。如果有死亡的案例，可能是因為他本身就患有某種疾病。我自己從業20年，去過猜納醫院做按摩師，也曾教授按摩，從來沒有遇到按摩導致死亡的情況。」至於頸部針對性按摩，他說店裡不會讓按摩師這樣做，因為知道有危險，會導致頸部骨骼移動，顧客可能會感到手臂麻木、半癱瘓甚至完全癱瘓，並稱保健按摩不會影響生命危險，希望顧客可以放心回來消費。