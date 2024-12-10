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▲雙12於蝦皮購物下單並選擇使用7-ELEVEN取貨服務且完成訂單，贈送「熱經典純奶茶 乙杯」。（圖／翻攝自蝦皮官網）

▲全家雙12使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單，並選擇使用全家超商取貨，贈送「法式千層蛋糕（原價52元）」中獎序號。（圖／取自蝦皮購物官網）

▲雙12於蝦皮購物下單並選擇使用萊爾富取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），贈送「美式咖啡65折優惠券」。（圖／取自蝦皮購物官網）

▲雙12於蝦皮購物下單並選擇使用OK超商取貨服務且完成訂單，贈送「莊園美式 單杯折15元（原價50元）」。（圖／翻攝自蝦皮官網）

雙12購物節選擇超商取件送免費奶茶、蛋糕，只要在12日00:00起於蝦皮購物下單選擇超商取貨，7-11送1萬2000杯奶茶；全家送法式千層蛋糕電子序號，可至門市兌換領取，數量有限、送完為止。12月12日00:00起至23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用7-ELEVEN取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），即符合獲獎資格，，贈送「熱經典純奶茶 乙杯（原價50元）」兌換序號（一個帳號限一次獲獎資格）。活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為114年1月6日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至同年114年1月12日止。序號可至ibon機台列印兌換，或至OPEN POINT APP點選會員中心⮕,序號兌換⮕i禮贈⮕輸入序號⮕獲得兌換條碼。全家於12月12日00:00起至23:59止，使用蝦皮帳號於蝦皮購物下單並選擇使用全家超商取貨服務且完成訂單(不包含取消訂單、未取貨或退貨者)，即符合獲獎資格 ，「法式千層蛋糕（原價52元）」中獎序號。（一個帳號同品項限一次獲獎資格）活動將以蝦皮APP站內推播發送得獎序號，序號發送日期為114年1月6日，收到推播之序號即為此活動之中獎用戶，獎項兌換期限自收到序號起至同年114年1月12日止。獲得序號後至FamiPort機台點選紅利⮕紅利PIN碼⮕輸入序號⮕兌換；或至全家APP選擇酷碰券⮕輸入PIN碼⮕至櫃檯兌換。12月12日00:00起至12月13日23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用萊爾富取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者），贈送「美式咖啡65折優惠券（原價60元）」中獎序號，不限名額。（一個帳號限一次獲獎資格）。活動將以蝦皮APP站內推播發送兌換序號，發送日期為114年1月6日，兌換期限自收到序號當日起至114年1月12日23:59止。APP點選序號掃描⮕手動輸入序號⮕票券將存在「我的東西」；或至門市機台點選紅利／會員活動⮕行動條碼⮕輸入行動條碼⮕列印兌換單。12月12日00:00起至23:59止，於蝦皮購物下單並選擇使用OK超商取貨服務且完成訂單（不包含取消訂單、未取貨或退貨者）贈送「莊園美式 單杯折15元（原價50元）」（一個帳號限一次獲獎資格），不限名額。活動將以蝦皮APP站內推播發送兌換序號，發送日期為114年1月6日，兌換期限自收到序號當日起至114年1月12日23:59止。點選OK go首頁「紅利兌換」⮕點選活動密碼⮕點選蝦皮購物12月取件活動⮕輸入活動密碼⮕列印兌換單。