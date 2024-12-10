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台北地檢署偵辦京華城案，週刊報導，民眾黨主席柯文哲涉貪最大的破口，是他用來記載金流及獻金的電磁紀錄，是容量更大的行動硬碟。對此，律師黃帝穎今（10）日直言， 柯文哲將面臨重罪及接押兩大法律困境。鏡週刊報導，柯文哲涉貪最大的破口，是他用來記載金流及獻金的電磁紀錄，原本以為是USB隨身碟，其實是容量更大的行動硬碟，其中除了記載「小沈1500沈慶京」等收賄證據外，還有尚未曝光的8張鉅額支票影像。對此，黃帝穎直言，柯文哲面臨重罪及接押兩大法律困境，第一，他說，柯文哲8張支票金流遭掌握，不法所得逾億元，更致命的是前鼎越開發董事長朱亞虎認罪行賄，人證物證皆備，柯文哲「違背職務收賄罪」最重無期徒刑。黃帝穎解釋，近10年各級法院貪污案判決見解穩定，行賄被告認罪，收賄被告均判有罪，沒有例外，柯文哲收賄罪的人證物證俱在，難逃「違背職務收賄罪」起訴定罪。第二，黃帝穎指出，柯文哲本月被起訴後，因柯文哲滅證事實被檢廉掌握、帳房橘子潛逃，且涉犯收賄重罪，必然面臨法院接押困境。黃帝穎提到，柯文哲為重罪被告，審判中羈押期限最長為35個月，若案件經最高法院發回更審，次數則重新計算，但總羈押期最長5年。