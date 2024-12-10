立法院會日前因國民黨突襲欲變更議程審查《選罷法》修正草案，藍綠爆發肢體衝突。其中，民進黨立委吳沛憶指控，陳玉珍外套下面只穿內衣，「意圖製造性騷擾」，陳玉珍決定對吳沛憶提告。對此，前立委郭正亮指出，立法院發生衝突時，委員們難免會發生碰撞，但不會有「碰瓷」的話題，「就只有吳沛憶會莫名其妙提出這種議題，扯到這裡真的太奇怪」。

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郭正亮9日在節目《大新聞大爆卦》表示，從當時衝突畫面可看到，陳玉珍身旁站著的是同黨立委林沛祥和鄭天財，陳玉珍要怎麼碰瓷、撞誰？郭正亮透露，自己過去在立法院當了10年立委，從沒有看過有人說有女生要故意碰瓷，「大概只有吳沛憶會這樣講話」。

郭正亮指出，在立法院藍綠發生衝突時，委員們難免會發生碰撞，自己過去曾在衝突時，看過姚文智碰到數個國民黨女立委因為推擠而靠近，將雙手舉起來，這種事發生過很多次，可從來沒有人吵過「碰瓷」的話題，「就只有吳沛憶會莫名其妙提出這種議題，扯到這裡真的太奇怪」。

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