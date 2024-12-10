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台北地檢署偵辦京華城容積弊案以及民眾黨主席柯文哲政治獻金案，檢方偵辦已進入尾聲，根據《鏡週刊》先前報導，柯文哲在庭訊時脫口要立委黃國昌來接班，並表示「一人政黨開始，不能一人政黨結束」，不過在後來的庭訊就未再提及要黃國昌接任一事，也沒有要求檢察官讓他簽署主席辭職書。《鏡週刊》報導指出，柯文哲在羈押半個月、9月18日時，就預判案情走向對他不利，不知道自己會被羈押到何時，因此在庭訊時脫口只丟黃國昌來接任黨主席，「一人政黨開始，不能一人政黨結束，我一定要辭黨主席」、「再來北士科、台智光，一個案子押我4個月，不知道要幾年。」《鏡週刊》今再報導，後續庭訊中，柯文哲再也沒提過要黃國昌接任黨主席一事，也沒有要求檢察官讓他簽署主席辭職書；知情人士透露，柯文哲在看守所內透過掌上型電視掌握案情，對黃國昌等黨內同志的表現也都看在眼裡，所以就沒再提過讓黃接黨主席之事，反而讓創黨之母蔡壁如及黃珊珊等人的勢力，與黃國昌分庭抗禮。